Robin van Persie heeft slechte relatie met 'grootverdiener' sc Heerenveen, die mag vertrekken

Het avontuur van Andries Noppert bij sc Heerenveen is mogelijk spoedig voorbij, zo meldt de Leeuwarder Courant woensdagavond. De doelman van de Friezen zou op gespannen voet leven met trainer Robin van Persie en hij mag in de winterstop op zoek gaan naar een nieuwe club als die zich aandient.

Heerenveen lijkt in de winterstop op zoek te gaan naar een nieuwe doelman. Van Persie wil zijn elftal op meerdere posities versterkt zien en Noppert mag, als een geïnteresseerde club zich meldt, absoluut vertrekken.

De krant heeft gezien dat Heerenveen op Transferroom - een soort marktplaats voor spelers - een vacature heeft uitgezet voor onder meer de positie onder de lat. De Friezen zouden op zoek zijn naar een huurdeal.

De relatie tussen Noppert en Van Persie is volgens de berichtgeving ‘verre van optimaal’. Hoewel Noppert zijn plek onder de lat inmiddels heeft heroverd ten koste van Mickey van der Hart, lijkt een vertrek van de keeper aanstaande.

Het is niet voor het eerst dat er geschreven wordt over de moeizame verstandhouding tussen de ‘grootverdiener’ bij Heerenveen en Van Persie. In oktober meldde de Leeuwarder Courant namelijk ook al dat het ‘niet boterde’ tussen de twee.

Noppert zou vooral ‘chagrijnig’ zijn geweest over het gebrek aan speeltijd in het Abe Lenstra Stadion, al heeft hij nu wel zijn plek weer terug.

Er zou zelfs sprake zijn van een situatie met twee kampen: 'Kamp Noppert' en 'Kamp Van der Hart'. Harmen Kuperus, keeperstrainer bij Heerenveen, zou tot de eerste groep behoren en leefde dus in onvrede met de keuze van Van Persie om Van der Hart op te stellen.