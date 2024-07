Robin van Persie haalt onfortuinlijke verdediger van Ajax naar sc Heerenveen

Mateja Milovanovic speelt de komende twee seizoenen voor sc Heerenveen, zo maakt de club van trainer Robin van Persie bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige verdediger komt transfervrij over van Ajax, waar zijn contract deze zomer afliep. Eerder werd Milovanovic gelinkt aan PEC Zwolle.

Via de clubwebsite reageert algemeen directeur Ferry de Haan op de komst van Milovanovic. “Mateja is een linksbenige verdediger die zowel centraal achterin als op de linksbackpositie uit de voeten kan. Hij is een technisch vaardige speler die de linies goed kan verbinden.”

De verbintenis van Milovanovic bij Ajax liep deze zomer af. “De afgelopen jaren heeft hij te maken gehad met blessureleed, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat hij zich met zijn talent bij ons verder kan ontwikkelen”, aldus De Haan.

Servisch jeugdinternational Milovanovic stond ooit te boek als een groot talent, maar kampte afgelopen seizoen met een zware knieblessure. Met zijn transfer naar Heerenveen blijft de centrumverdediger actief bij een Eredivisie-club.

De linksbenige Vlaardinger speelde al sinds 2018 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem destijds transfervrij overnam van Sparta Rotterdam. In totaal speelde de fysiek sterke Milovanovic twaalf officiële wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De mandekker kreeg begin april te horen dat zijn contract formeel is opgezegd.

Na de komst van Sam Kersten, Levi Smans, Dailo Al-Saed en Amara Condé geldt Milovanovic als vijfde zomeraanwinst voor nieuwbakken hoofdtrainer Van Persie. Daartegenover staat het vertrek van Thom Haye, Anas Tahiri (transfervrij) en naar alle waarschijnlijkheid Sven van Beek en Pelle van Amersfoort.

Laatstgenoemde duo kan gezamenlijk naar Al-Shanania vertrekken, zo onthulde de Leeuwarder Courant dinsdag. Patrik Walemark keert terug naar zijn eigenlijke broodheer Feyenoord.

