FC Barcelona dankt Lewandowski voor dubbelslag en verslaat Bizots Stade Brest moeiteloos

FC Barcelona heeft dinsdagavond vrij eenvoudig afgerekend met Stade Brest. De Catalanen waren in eigen huis met 3-0 te sterk voor Stade Brest. Robert Lewandowski opende de score en tekende daarmee voor zijn honderdste Champions League-treffer. Dani Olmo en opnieuw Lewandowski waren na rust trefzeker. Barcelona stijgt naar plek twee, Brest is nu de nummer negen in de Champions League.

Frenkie de Jong werd op de bank geposteerd door trainer Hansi Flick. Marc Casadó en Pedri vormden het blok op het middenveld, achter nummer 10 Fermín López. Door de afwezigheid van de geblesseerde Lamine Yamal schoof Raphinha door naar de rechtsbuitenpositie en kwam er op links een plekje vrij voor Dani Olmo. Robert Lewandowski stond in de spits. Bij Brest stond Marco Bizot onder de lat. Ludovic Ajorque en Abdallah Sima moesten voor de treffers zorgen.

Barcelona ging uitstekend van start en dat had het vooral te danken aan Bizot, die Lewandowski hard in zijn rug raakte bij een hoge bal. De arbiter floot zonder nadenken voor en strafschop, die werd binnengeschoten door de Poolse superspits zelf: 1-0. Het was voor Lewandowski zijn 100ste Champions League-treffer.

Barcelona was veel sterker dan Brest, dat tot dinsdagavond nog ongeslagen was in de Champions League. Een volgende vlotte aanval had de 2-0 kunnen opleveren, ware het niet dat Fermín in kansrijke positie naast schoot na goed voorbereidend werk van Raphinha. De Braziliaan probeerde het even later zelf en zag zijn van richting veranderd schot net naast de eerste paal zeilen.

Barcelona bleef drukken, al ontbrak het aan de echte scherpte bij de Catalanen. Bovendien reageerde Bizot alert om een voorzet vanaf links onschadelijk te maken.

In de openingsfase na rust liet Brest zijn tanden zien. Na aan vlotte aanval kreeg Sima een vrije schietkans. De hoek was echter vrij scherp, en dus kon Iñaki Peña redding brengen in de korte hoek. Het duurde niet lang voordat Barcelona Brest weer omsingelde, maar de thuisploeg maakte het in de eindfase net te moeilijk voor zichzelf.

Fermín kreeg even later wel een vrije schietkans. De Spanjaard probeerde het in de verre hoek, maar kwam niet verder dan het uitgestoken been van Bizot. De volgende grote mogelijkheid kwam op naam van Olmo, die zijn inzet vlak voor de lijn weggewerkt zag worden.

Enkele minuten later was het alsnog raak voor Olmo. De Spanjaard dribbelde de zestien in en liet Bizot van dichtbij kansloos. Brest dacht aan de andere kant de spanning even terug te brengen, toen Mathias Pereira Lage keurig afrondde in de verre hoek. Helaas voor hem bleek het buitenspelsignaal van de assistent-scheidsrechter terecht. In blessuretijd zorgde Lewandowski nog voor de kers op de Catalaanse taart, door binnen te schuiven in de verre hoek: 3-0.