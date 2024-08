Robbie Williams uitzinnig van vreugde na selfie met grote held Ruud van Nistelrooij

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Robbie Williams, die dolbij is vanwege een selfie met Ruud van Nistelrooij.

"Ik vraag eigenlijk nooit iemand voor een foto. Maar toen ik Ruud van Nistelrooy voorbijreed terwijl ik in een golfkarretje zat, riep ik: 'Stop alsjeblieft!'. Ik sprong op als een gazelle, met mijn telefoon in de hand en smeekte er bijna om", omschrijft Williams de ontmoeting met zijn grote held.

Williams leek even in een geheel anders mens te veranderen toen hij de assistent-manager van Manchester United zaterdagochtend spotte. "En zomaar gedroeg ik me zoals zoveel mensen die ik heb gezien, zich rondom mij gedroegen. Ik was bijna bezeten..... zo van: 'Dit MOET gebeuren'".

De adoratie van Williams voor Van Nistelrooij gaat ver. "Zie je, ik heb mijn hond Ruddy naar Ruud vernoemd. Mijn prachtige Duitse herder. Ruud en zijn Man Utd-elftal hebben mij door een aantal donkere periodes in mijn leven geholpen. Zijn doelpunten maakten mij blij. Blij toen ik dat niet was."

"Op de een of andere manier werd de cirkel vandaag rond. Mijn mooie hond, mijn psychische problemen en deze man en zijn doelpunten. Ruddy is niet meer bij ons. Mijn geestesziekte is in veel opzichten - bij gebrek aan een betere uitdrukking - in remissie. Het enige dat overblijft is deze foto", reflecteert de dankbare zanger.

De plotselinge ontmoeting met Van Nistelrooij maakt veel indruk op de inmiddels vijftigjarige Williams. "Toen ik wegging zei Ruud: 'Bedankt voor je liedjes'. En ik zei daarop: ‘Nee, jij bedankt voor je doelpunten'. Cheesy, maar heel oprecht."

"Misschien kan ik hem op een dag ontmoeten en gewoon een mens zijn die met een ander mens praat", sluit Williams, groot fan van Manchester United, zijn bericht op Instagram af.

