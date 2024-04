Rob Jansen kijkt op van transfer: ‘Totaal krankzinnig wat hier gebeurt, absurd!’

Rob Jansen is totaal verbaasd door de keuze van Borussia Dortmund om Sven Mislintat aan te stellen als directeur voetbalzaken. Eerder op dinsdag maakte journalist Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports bekend dat de onderhandelingen tussen Mislintat en Dortmund in de afrondende fase zitten. “Totaal krankzinnig”, zegt Jansen dinsdag in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

“Ik moest er nog aan denken, en dat is ook het mooie aan voetbal...”, zo begint Michel van Egmond in de podcast. “Ik lees nu dat Mislintat, die bewezen Ajax naar de klote heeft geholpen in drie maanden tijd en naar wie nog een onderzoek loopt, bij Borussia Dortmund gaat tekenen!”

“In dat nieuwtje zag ik ook een quote van een bestuurder van Dortmund die zegt: ‘We hopen hem zo snel mogelijk vast te leggen.’ Het is bizar. Zo gaat het wel in het voetbal. Je blundert, je wacht eventjes en je kan weer opnieuw beginnen.”

“Nou krijg je straks ook nog dat hij door geluk wél een keer een goede aankoop doet die succes heeft, dan heeft plotseling niemand het meer over Ajax. In Duitsland heeft dan niemand het er meer over”, aldus Van Egmond.

Jansen vindt het eveneens onbegrijpelijk dat Mislintat aan de slag gaat als directeur voetbalzaken. “Dit is wel heel extreem. Hij komt daar natuurlijk wel vandaan en ze kijken anders naar hem, maar in de internationale voetbalwereld is het totaal krankzinnig wat hier gebeurt.”

“Dit is gewoon totaal absurd. Met het bestuur van Dortmund is echt iets mis”, besluit Jansen. René van der Gijp sluit zich aan bij zijn tafelgenoten. “Echt bizar.”

De voormalig directeur voetbalzaken van Ajax moet de nieuwe technisch directeur van die Borussen worden. Mislintat zal op korte termijn een langdurig contract tekenen bij de Duitsers.

