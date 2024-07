RKC Waalwijk haalt spits die tijdens eerste periode in Eredivisie nul doelpunten maakte als opvolger van David Min

Oskar Zawada moet komend seizoen voor de doelpunten zorgen bij RKC. De 28-jarige spits uit Polen heeft voor twee seizoenen getekend in Waalwijk en komt transfervrij over van het Australische Wellington Phoenix. Daarmee krijgt voormalig FC Twente-huurling Zawada een herkansing in de Eredivisie.

Bij RKC gaat Zawada spelen met rugnummer 9. Via de clubwebsite reageert hij op zijn transfer. “Na succesvolle jaren in Nieuw-Zeeland ben ik toe aan een nieuwe sportieve uitdaging en RKC Waalwijk is een mooie stap voor mij. Ik heb in de A-League laten zien dat ik als spits van waarde kan zijn voor het team met doelpunten. Het is een wens van mij om dit ook in de Eredivisie te bewijzen.”

Eerder slaagde Zawada er niet in te scoren op het hoogste niveau van Nederland. VfL Wolfsburg stalde hem in het seizoen 2015/16 als groot talent bij Twente, maar in Enschede wist de Pool niet te overtuigen. Zawada kwam slechts 398 minuten in actie namens de Tukkers, verdeeld over elf optredens. Daarin wist hij geen doelpunten te maken of assists af te leveren.

Toch heeft technisch directeur Mo Allach vertrouwen in zijn aanwinst. “Wij zijn blij dat het gelukt is om Oskar naar Waalwijk te halen. Na het vertrek van David Min zijn we er in geslaagd om een spits aan onze selectie toe te voegen. Met zijn ervaring en kwaliteiten maken wij weer een volgende stap om onze voorhoede in te vullen.”

Zawada is dus de beoogde opvolger van Min (25), die voor een onbekende transfersom naar FC Utrecht is vertrokken. De Zaandammer was vorig seizoen goed voor 11 doelpunten in 34 Eredivisie-duels. Daarmee had Min een belangrijk aandeel in de handhaving van RKC.

Zawada, die volgens Transfermarkt 600.000 euro waard is, liep deze zomer uit zijn contract bij Wellington Phoenix. Sinds augustus 2022 kwam hij 42 keer in actie namens die club. Zawada was daarin behoorlijk op dreef, daar hij goed was voor 22 doelpunten en 3 assists.

Allach is behoorlijk op dreef deze transferperiode. De leidsman presenteert met Zawada zijn zevende zomerse aanwinst. Yanick van Osch (SC Cambuur), Roshon van Eijma (TOP Oss), Juan Familia-Castillo (transfervrij), Tim van de Loo (Telstar), Daouda Weidmann (Torino) en Richard van der Venne (FC St. Gallen) gingen de Poolse spits voor.

Naast Min zag RKC meerdere belangrijke spelers vertrekken. Etienne Vaessen stapte transfervrij over naar FC Groningen, terwijl Thierry Lutonda koos voor een contract bij PEC Zwolle. Ook Mark Spenkelink, Juriën Gaari, Shawn Adewoye, Jeffrey Bruma, Mats Seuntjens en Zakaria Bakkali hebben de deur in Waalwijk achter zich dichtgetrokken. Zij zijn allen nog op zoek naar een nieuwe werkgever.

