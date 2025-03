Rik Elfrink speculeert na nederlaag tegen Ajax over toekomst Peter Bosz bij PSV

PSV, dat zondag inspiratieloos de bietenbrug opging tegen Ajax (0-2), sluit het lopende seizoen zo goed als zeker af zonder prijs, en dat terwijl het er in de winter oneindig rooskleurig uitzag voor de Eindhovenaren. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad moet er in het Philips Stadion met een zeer kritische blik naar zowel de spelers, als Peter Bosz en technisch directeur Earnest Stewart worden gekeken.

Wat voor PSV de ommekeer in de titelstrijd had moeten worden, werd een ongekende deceptie met een zo goed als gelopen titelrace tot gevolg. Men zal het in Amsterdam niet uitspreken, maar Ajax mag het landskampioenschap niet meer weggeven. Hoe anders is de tendens in Eindhoven, waar PSV in drie maanden tijd een heel kansrijk seizoen in prijsloze rook op zag gaan. “PSV heeft een harde evaluatie nodig, waarin zowel de rol van trainer Peter Bosz, technisch directeur Earnest Stewart en de spelersgroep op tafel moeten liggen”, zo concludeert Elfrink.

De oefenmeester mag verantwoordelijk gehouden worden voor de slechte resultaten van de laatste tijd, zo is de PSV-watcher van mening. “Bosz was verbaal vaak niet meer de harde coach die hij in het begin van zijn PSV-periode was en heeft de groep tegen Ajax ogenschijnlijk niet kunnen raken”, schrijft Elfrink.

De verwijtende vinger mag ook richting Stewart wijzen, de technisch eindverantwoordelijke. “Bij PSV zijn er wel erg veel aflopende contracten en is er dus onzekerheid. Er waren het afgelopen jaar nogal wat beslissingen op het laatste moment (Pérez, Nagalo), waarbij het nodige werk daarvoor was mislukt.”

“Het beleid om de spelersgroep bij elkaar te houden werd vorig jaar nog bejubeld”, vervolgt de journalist, “maar heeft in retrospectie niet goed uitgepakt. Dat is een gezamenlijke beslissing bij PSV geweest, waarvoor Stewart niet alleen de zwartepiet hoort te krijgen.”

Vervolgens wijst Elfrink naar de spelersgroep, van wie volgens hem alleen Mauro Júnior, Sergiño Dest en Malik Tillman, Luuk de Jong en Ivan Perisic zich niet hoeven te verantwoorden voor de tweede seizoenshelft. “Ze geven wat ze hebben, dat ziet iedereen.”

Wat betekent de dramatische seizoenshelft voor de belangrijke functies bij PSV? “Tijdens het schudden aan de boom moeten ook Bosz en Stewart in de spiegel kijken en mag van bovenaf ook naar hun rol gekeken worden. Gaat een derde jaar Bosz werken met nieuwe spelers alleen?”, vraagt Elfrink zich af. “Het seizoensslot zal die vraag straks beantwoorden.”

De conclusie luidtvooralsnog dat Bosz niet plaatsneemt op de schopstoel. “Maar wel met de restrictie dat plek twee niet serieus in gevaar mag komen en dat zijn groep de komende weken een reactie zal moeten geven na het echec tegen Ajax."