Rik Elfrink noemt 6 PSV-bankzitters die bij nagenoeg elke andere Eredivisie-club zouden starten

De kracht van PSV zit hem onder andere in de breedte van de selectie, vindt Rik Elfrink. De clubwatcher stelt in het Eindhovens Dagblad dat er bij de Eindhovenaren veel bankzitters zijn die bij nagenoeg elke andere Eredivisie-club in de basis zouden staan.

PSV nam het zaterdag op tegen Willem II. Ricardo Pepi verscheen daar eindelijk weer eens aan de aftrap en bezorgde de ploeg van Peter Bosz de overwinning met zijn twee doelpunten. Normaliter geniet Luuk de Jong echter de voorkeur in de punt van de aanval.

De Amerikaanse aanvalsleider moet het derhalve veelal doen met invalbeurten. Daar maakt hij het beste van. In iets meer dan 900 speelminuten maakte hij twaalf doelpunten en verzorgde hij drie keer de assist. "Zo'n man zou elke Nederlandse club buiten PSV op dit moment wel kunnen gebruiken", oordeelt Elfrink.

Behalve Pepi is ook Ismael Saibari regelmatig bankzitter. Guus Til lijkt, net als Joey Veerman en Jerdy Schouten, een streepje voor te hebben op het ideale middenveld van Bosz. Elfrink noemt de Marokkaan 'keer op keer een enorme verrijking'.

"Komt hij op het veld, dan verandert er vrijwel altijd iets in de wedstrijd", aldus de journalist. "Saibari brengt kracht en dynamiek, maar kan ook een fluwelen touch toevoegen aan PSV. Clubs uit de subtop van de grote Europese competities buitelden voor zijn contractverlenging van deze zomer al over elkaar heen om te informeren naar de middenvelder en waren al bereid om vele miljoenen te betalen."

Ook wat betreft de keeperspositie is Elfrink duidelijk. "Joël Drommel zou bij heel veel ploegen in Nederland in de basis staan", zegt de clubwatcher. "Hoewel FC Twente nooit rouwig zal zijn geweest dat de sterke Lars Unnerstall op zijn plek is komen te spelen."

Bosz rouleerde zijn voorhoede sowieso behoorlijk. Naast De Jong namen ook Johan Bakayoko, Noa Lang en Couhaib Driouech plaats op de reservebank. Daardoor was er een basisplaats voor debutant Ivan Perisic.

"In Tilburg zaten zaterdag ook Rick Karsdorp, Lang en Bakayoko op de bank. Ook spelers die overal in de Eredivisie basiswaarde zouden hebben", vindt Elfrink, die Driouech een speler vindt die bij 'veel ploegen in de basis zou staan'.

Bosz kon door blessures bovendien geen beroep doen op Hirving Lozano en de nog lang uitgeschakelde Sergiño Dest. Ook Richard Ledezma ontbrak in Tilburg. "Ledezma zou zeker niet bij elke Eredivisie-ploeg in de basis staan, maar wel een prima aanvulling voor elke selectie kunnen zijn", besluit Elfrink.