Rik Elfrink geeft speler die het hardst door het ijs zakte bij PSV een 4

Matteo Dams was dinsdagavond de slechtste speler van PSV tegen Stade Brest (1-0 nederlaag). Dat blijkt uit het spelersrapport van Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Elfrink geeft de twintigjarige Belg een 4 voor zijn optreden in Guingamp.

Elfrink is hard voor PSV na de pijnlijke nederlaag in Frankrijk. “Wat was er met PSV aan de hand, terwijl de Eindhovenaren de afgelopen weken zo geweldig goed in vorm leken? Van alles naar niks was gevoelsmatig zelden zo dichtbij.”

De journalist deelt liefst zeven onvoldoendes uit. Dams krijgt het laagste cijfer. “Voor rust had de PSV'er uit eigen kweek het opnieuw moeilijk en kwam hij verdedigend in de problemen en offensief kwam er weinig gevaar van zijn kant.”

“Net als eerder dit seizoen tegen Ajax was hij te eenvoudig te passeren en niet in staat om een niveau te bereiken dat Champions League-waardig is. Pakte geel en is daardoor in Belgrado geschorst”, aldus Elfrink.

De kritische Elfrink plaatst nog wel een kleine kanttekening. “Het zou onzin zijn om de nederlaag puur op Dams te schuiven, want Bosz stelt hem op en de PSV'er speelt naar eer en geweten.”

Naast Dams krijgen nog zes PSV’ers een onvoldoende van Elfrink. Rick Karsdorp (5), Richard Ledezma (5), Malik Tillman (4,5), Johan Bakayoko (4,5), Luuk de Jong (5) en Noa Lang (5) waren niet goed genoeg volgens de journalist.

Dams beschikt in het Philips Stadion over een aflopend contract. Vanaf 1 januari mag de jonge verdediger met geïnteresseerde clubs in gesprek over een transfervrije overgang in de zomer.