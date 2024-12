Rijnsburgse Boys stunt tegen FC Volendam; Van de Haar held van De Graafschap

De Graafschap heeft zich probleemloos geplaatst voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. De Superboeren rekenden mede dankzij een hattrick van Jesse van de Haar op de eigen Vijverberg af met Sparta Nijkerk: 4-0. Ondertussen wist FC Volendam vrijwel niets in te brengen tegen Rijnsburgse Boys, dat dik verdiend met 2-0 won. Ook Barendrecht voegt zich bij de laatste zestien na een klinkende zege op Eemdijk. Bram de Bruin was met een hattrick de grote man.

Rijnsburgse Boys - FC Volendam 2-0

FC Volendam kende donderdag een avond die het heel snel zal willen vergeten. De amateurs van Rijnsburgse Boys waren gewoon beter dan de ploeg die afgelopen week de periodetitel veroverde in de Keuken Kampioen Divisie.

De in vorm verkerende Volendammers kwamen nog goed weg toen Rijnsburg-spits Mark van der Weijden twee keer de paal trof en keeper Kayne van Oevelen alert reageerde op pogingen van Jeroen Spruijt, maar op een gegeven moment was het geluk op en kwam de tweededivisionist - verdiend - op voorsprong.

Bram Ros opende na een uur spelen de score en stond daarmee aan de basis van nog maar eens een bekerstunt. In de slotfase besliste Nino Klaver het duel, door naar binnen te snijden en heerlijk uit te halen in de verre hoek: 2-0. Een vreugde-explosie op het veld volgde.

De Graafschap - Sparta Nijkerk 4-0

De Graafschap was vanaf het begin de bovenliggende partij en greep na een kwartier de voorsprong. Via een Spartaans been kwam de bal perfect terecht bij Van de Haar, die het cadeautje dankbaar uitpakte: 1-0.

Nog voor rust wist de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie de voorsprong te verdubbelen. Sparta leek in eerste instantie goed weg te komen toen een pegel van een meter of twintig tegen de lat belandde, maar niets bleek minder waar toen Van de Haar de rebound binnenliep: 2-0.

Na een klein uur spelen vergrootte De Graafschap de marge naar drie en opnieuw was Van de Haar de gevierde man. De man van de avond knikte bij de tweede paal simpel binnen: 3-0. Het werd ook nog 4-0 via Blnd Hassan, die via zijn eigen standbeen de verre hoek vond.

Overige uitslag

Eemdijk - Barendrecht 1-6