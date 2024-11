Frank Rijkaard lovend over international Nederlands elftal: ‘Hij is op weg om een van de beste middenvelders ter wereld te worden’

Frank Rijkaard is zeer te spreken over het spel van Tijjani Reijnders in de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Volgens de EK-winnaar van 1988 is de middenvelder hard op weg om een van de beste ter wereld in zijn positie te worden. Rijkaard ziet dat Reijnders nu al een sleutelrol heeft bij AC Milan.

Reijnders was dinsdagavond belangrijk in de ontmoeting tegen Real Madrid in de Champions League. De international maakte de beslissende 1-3 en leidde Milan naar een knappe zege.

De 26-jarige middenvelder is zijn transfersom tot nu toe dubbel en dwars waard gebleken en treedt in de voetsporen van onder andere Rijkaard op het middenveld van I Rossoneri. Laatstgenoemde is lyrisch over de prestaties van Reijnders in Italië.

“Ik hoopte dat Reijnders een van de beste middenvelders ter wereld zou worden, maar ik denk dat hij al op de goede weg is”, stelt de oud-international. “Ik vind zijn spel echt geweldig en hij wordt steeds belangrijker voor Milan”.

Rijkaard ziet dat de voormalig AZ-speler zich goed ontwikkelt. “Zijn groei, ook qua doelpunten, bevestigt dat Reijnders een sleutelspeler is voor het team. Dankzij zijn vooruitgang wordt Milan steeds sterker. Dat gun ik hem.”

De voormalig trainer van FC Barcelona staat bekend als een multifunctionele speler. Ook Reijnders wordt steeds completer, vindt Rijkaard. “Hij kan alle rollen op het middenveld vervullen en geeft altijd alles voor het team. Met de kwaliteit die hij heeft, is hij erg goed in het creëren van gevaarlijke momenten voor zijn team.”

“Hoe sterker het team wordt, hoe meer kansen hij krijgt om fantastische momenten te beleven met Milan”, sluit de Amsterdammer tenslotte af.