Riechedly Bazoer krijgt duidelijke boodschap van AZ-trainer Maarten Martens

Het is goed mogelijk dat Riechedly Bazoer zijn laatste duel voor AZ al gespeeld heeft. De centrumverdediger komt niet voor in de plannen van Maarten Martens voor en de trainer heeft tegenover Voetbal International aangegeven dat een vertrek tot de mogelijkheden behoort.

Waar Bazoer de afgelopen seizoenen met grote regelmaat aan spelen toekwam, is dat de huidige jaargang anders. De 27-jarige Utrechter kwam in de Eredivisie-duels met Almere City en FC Groningen niet van de bank af, terwijl hij het tegen NEC met drie minuten moest doen.

Bazoer heeft nog een contract tot medio 2025 in het AFAS Stadion en als AZ nog iets aan hem wil verdienen, lijkt deze transferwindow het uitgelezen moment te zijn. "Bazoer heeft wat minder perspectief. Op zijn positie hebben we andere keuzes gemaakt", aldus Martens, die met Wouter Goes en Alexandre Penetra zijn centrale verdedigingsduo gevonden lijkt te hebben.

Bazoer wist al vroeg dat hij dit seizoen niet op een basisplaats hoeft te rekenen. "Dat hebben we bij de start van de voorbereiding ook naar hm gecommuniceerd. Mocht er een club voor Riechedly komen dan is dat aan directeur voetbalzaken Max Huiberts om daarover te beslissen." Bazoer kwam tot op heden tot 68 duels voor AZ.

AZ versterkte zich deze transferwindow met Troy Parrott, Seiya Maikuma en Jeroen Zoet, `terwijl Vangelis Pavlidis, Yukinari Sugawara, Jens Odgaard, Peter Vindahl, Kenzo Goudmijn, Dani de Wit en Mathew Ryan de club (definitief) verlieten.

In het slot van de transferwindow wordt er weinig vuurwerk meer verwacht in Alkmaar, ondanks dat AZ door de transfer van jeugdproduct Teun Koopmeiners van Atalanta naar Juventus tussen de 6,25 en 10 miljoen euro mag bijschrijven. Het doorverkooppercentage ligt tussen de tien en twintig procent, waardoor niet geheel duidelijk is hoeveel euro's er naar Alkmaar worden overgemaakt.

'Het is rustig hier", benadrukt Martens. "We hebben veel spelers die het niveau aankunnen. Iedereen haalt een goed niveau op de training en laat zien er graag bij te horen. Daar hebben we geen moeilijkheden mee gehad. Dat zegt iets over de professionaliteit van de jongens."