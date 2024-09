Rick Karsdorp over controversiële transfer naar PSV: ‘Ik hoor soms dat ik een overloper ben’

Rick Karsdorp kijkt ernaar uit weer op het veld te staan. De 29-jarige rechtervleugelverdediger is klaar om bij PSV weer volle bak mee te spelen om de prijzen en wil alle vooroordelen van zich afschudden, zo laat hij weten in een uitgebreid interview in het Eindhovens Dagblad.

Karsdorp liet eind augustus zijn contract ontbinden bij AS Roma en tekende een dag later een contract voor één seizoen in Eindhoven, met de optie op nog een jaar. “Het is allemaal echt heel snel gegaan”, constateert Karsdorp, die dit weekend tegen NEC zijn debuut kan gaan maken voor de Eindhovenaren.

“Ik heb een heel warm welkom gekregen en daar was ik ook naar op zoek, na een lange tijd in Rome. Er was daar weinig perspectief meer voor me en daarom was het goed om een nieuwe koers te gaan varen. In Italië heb ik de Eredivisie goed gevolgd en het is indrukwekkend wat PSV vorig jaar heeft laten zien”, laat de rechtsback weten.

De overstap naar PSV was enigszins gevoelig, daar Karsdorp in het verleden successen behaalde bij Feyenoord en zelfs een tatoeage van de Stadionclub op zijn lichaam heeft staan. “Natuurlijk hoor of lees ik nu soms dat ik een overloper ben”, aldus Karsdorp. “Hopelijk beoordelen mensen mij als voetballer en niet omdat ik tatoeages heb of een grote bek zou hebben. Ik ben totaal niet moeilijk en maak eigenlijk nooit ruzie.”

“Als ik terug naar Feyenoord was gegaan, hadden mensen misschien om andere redenen weer geklaagd. Ik gun de club het beste, natuurlijk. We hebben samen schitterende tijden beleefd en laten we die in ere houden. Maar ik dien nu de belangen van PSV omdat deze optie zich aandiende en ik nog lang niet uitgevoetbald ben.”

PSV was niet de enige optie deze zomer voor Karsdorp, daar ook andere clubs zich meldden voor de drievoudig international van het Nederlands elftal. “Ik kon ook naar Turkije, maar dit is een hele mooie sportieve kans voor mij en ik hoop dat de mensen het me gunnen.”

Karsdorp heeft goed nieuws over zijn fitheid, maar blijft wel voorzichtig. “Vorig seizoen heb ik gewoon nog 28 wedstrijden gespeeld, dus mensen hoeven niet bang te zijn dat ik mijlenver achter ben. Ik wil zo graag weer, man. Maar ik moet wel voorzichtig zijn.”

Karsdorp komt bij PSV terecht in een fijne groep en voelt al meteen een goede sfeer. “Joey (Veerman, red.) is ook zo'n jongen waar ik zeker een klik mee ga krijgen, dat voel ik nu al.” Verder kijkt hij vooral uit naar de samenwerking met Luuk de Jong. “Ik wil weer doorkomen via de zijkant en Luuk in de punt gaan bedienen. Dat lijkt me super”, besluit hij.