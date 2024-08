Rick Karsdorp hard op weg naar PSV: deal zo goed als beklonken

Rick Karsdorp wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe rechtsback van PSV. Eerder op de dag maakten Voetbal International en het Eindhovens Dagblad bekend dat de Eindhovenaren gesprekken voeren met de transfervrije rechtspositie. Diezelfde media melden nu dat een deal zo goed als beklonken is.

Karsdorp was in eerste instantie helemaal niet in beeld om in het Philips Stadion de opvolger te worden van de naar AS Monaco vertrokken Jordan Teze. Karsdorp, die tot medio 2025 vastlag bij AS Roma, heeft zijn contract daar echter laten ontbinden.

Voor Karsdorp hoeft dus geen vergoeding betaald te worden en dat klinkt PSV als muziek in de oren. De Eindhovenaren gingen het gesprek aan met de drievoudig Oranje-international en een samenwerking lijkt nu een kwestie van tijd.

Marco Timmer meldt namens VI dat een deal zo goed als rond is. Elfrink voegt toe: “PSV en Karsdorp is inmiddels al ver op weg. De speler moet zijn laatste zegen nog geven en een medische keuring moet nog wel plaatsvinden.”

Zodoende wijst alles erop dat Karsdorp na Feyenoord nog een Nederlandse topclub aan zijn palmares gaat toevoegen. Karsdorp verliet Feyenoord in 2017 voor AS Roma, waar hij dit seizoen niet meer in de plannen van trainer Daniele De Rossi voorkwam.

Eerder op de dag nam Karsdorp afscheid van Roma. “Ik wil de Roma-fans bedanken voor deze intense seizoenen dat ik hier heb gespeeld. Ik heb altijd alles gegeven en mijn beide kinderen zijn geboren in Rome. Dat maakt me erg trots, vaarwel Roma!”

PSV moet de Karsdorp-deal voor het einde van volgende week rondkrijgen om hem in te schrijven voor de Champions League. De Eindhovenaren willen zich voor het einde van de transferwindow ook nog versterken met minimaal een centrumverdediger en een linksback.