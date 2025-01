Karsdorp betaalt 107.000 euro minder dan de vraagprijs voor stadsvilla in Eindhoven

Rick Karsdorp heeft een stadsvilla gekocht in Eindhoven, zo meldt Bekende Buren. De 29-jarige PSV’er heeft 107.000 euro van de vraagprijs gekregen en 1.387.500 euro betaald voor het luxe optrekje met 312 vierkante meter aan woonoppervlakte.

Het huis heeft acht kamers, verdeeld over vijf woonlagen. De keuken is van alle luxe voorzien en beschikt over vloerverwarming. De achtertuin is 113 vierkante meter groot en er is een dakterras.

De oprit van het huis biedt plaats aan drie auto’s. Karsdorp is volgens Bekende Buren ook eigenaar van onder andere een miljoenenpand in Amsterdam-Zuid.

De ex-Feyenoorder speelt sinds afgelopen zomer voor PSV en beschikt over een contract tot eind juni. De Eindhovenaren hebben wel de optie om die verbintenis met één jaar te verlengen. De teller staat tot dusver op dertien optredens voor de regerend landskampioen.