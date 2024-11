Ricardo Pepi moet lachen maar weigert mee te gaan in slinkse vraag na heldenrol bij PSV

Ricardo Pepi vervulde zaterdag een heldenrol bij PSV, dat - niet bepaald voor het eerst - eenvoudig wist te winnen in de Eredivisie. Ditmaal was FC Groningen het prooi van de Eindhovenaren: 5-0. De Amerikaanse spits was de jager: hij scoorde er maar liefst drie.

Dat betekende zijn eerste hattrick namens PSV en zijn zevende, achtste en negende goal in de Eredivisie. Daarmee is de 21-jarige aanvalsleider, samen met FC Twente's Sem Steijn, topscorer van de competitie.

Dat is bijzonder knap te noemen, aangezien Pepi zijn minuutjes moet delen met Luuk de Jong. De ervaren Nederlander is zelfs de eerste keus van trainer Peter Bosz, maar die heeft nou eenmaal de luxe om te rouleren als De Jong niet geheel pijnvrij is.

Sla je de statistieken erop na, is het buitengewoon indrukwekkend wat Pepi laat zien in zijn toch wel vrij geringe speelminuten. Zijn 9 doelpunten werden namelijk gemaakt in 508 van die speelminuten. Dat betekent dat de Amerikaan elke grofweg 56 minuten verantwoordelijk is voor een goal bij PSV.

Tel je daar zijn enige assist bij op, is hij zelfs elke 51 minuten direct betrokken bij een Eindhovense goal. Dat Pepi dan ook loert op een vaste basisplaats, is helemaal niet zo gek. Toch toont hij zich na afloop van het duel met FC Groningen gereserveerd.

"Zoals ik al eerder gezegd heb, zodra de trainer een beroep op me doet ben ik er klaar voor", reageert hij bij ESPN als hem wordt gevraagd hoe het voelt om, ondanks zijn uitstekende statistieken, toch als reservespits te fungeren.

"Volgens mij heb ik dat ook laten zien. Ik blijf me voorbereiden en hard werken." Pepi worstelt wel eens met die beslissing, maar weet dat het tij snel kan keren. "Het is soms moeilijk, maar soms word je beloond met een paar basisplaatsen. Alles kan zomaar ineens anders zijn."

Dan stelt verslaggever Milan van Dongen dat het 'logisch' is dat je 'na het maken van een hattrick de volgende wedstrijd in de basis staat'. Pepi moet lachen, maar houdt zich op de vlakte. "Haha, normaal gesproken. Maar daar ga ik niets over zeggen. Ik ga gewoon genieten van mijn drie doelpunten, hard blijven werken en me focussen op de volgende wedstrijd."