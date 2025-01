Ricardo Pepi houdt 'behoorlijke' knieblessure over aan PSV - Liverpool en staat voorlopig aan de kant

Ricardo Pepi heeft een behoorlijke knieblessure opgelopen, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De 22-jarige spits mist ‘waarschijnlijk’ een ‘behoorlijk deel’ van het restant van het seizoen. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf ligt Pepi er vermoedelijk enkele maanden uit.

Het lijkt niet om een kruisbandblessure te gaan, schrijft zowel Elfrink als Marco Timmer van Voetbal International. Pepi stond woensdagavond in de basis tegen Liverpool (3-2) en was goed voor een treffer en een assist. Na 76 minuten werd hij gewisseld voor Luuk de Jong.

Met zijn zware blessure is een transfer ook definitief van de baan. PSV stond sowieso niet te springen om een winters vertrek van Pepi, die dit seizoen tot dusver goed was voor 17 doelpunten en 3 assists in 28 wedstrijden.

West Ham United, dat ook geïnteresseerd is in Brian Brobbey, zag deze week nog een bod van 25 miljoen euro afgewezen worden door de Eindhovenaren. De verwachting is dat Pepi op korte termijn zijn contract bij PSV gaat verlengen tot medio 2030.

De blessure van de 33-voudig international van de Verenigde Staten is een hard gelag voor Peter Bosz, die een aantal belangrijke wedstrijden te wachten staat met zijn elftal.

Woensdag is Feyenoord de tegenstander in de kwartfinale van de KNVB Beker, terwijl de regerend landskampioen dezelfde Rotterdammers ook kan treffen in de tussenronde van de Champions League. PSV treft óf Feyenoord of Juventus in de volgende ronde van het miljardenbal.