Revelatie van Ajax haalt zijn gram: 'Heerlijk, heb flink wat mensen ongelijk gegeven'

Kian Fitz-Jim is in rap tempo uitgegroeid van overbodige middenvelder tot belangrijke kracht van Ajax. Hij is een van de revelaties van het nieuwe elftal van Francesco Farioli. Deze week meldt de 21-jarige technicus in Zeist, voor een interlandperiode met Jong Oranje.

Met Fitz-Jim in de selectie neemt de ploeg van bondscoach Michael Reiziger het donderdagavond op tegen Jong Slowakije. Het is voor het eerst dat de Ajax-middenvelder bij de groep hoort. "Dit is wel een behoorlijke kentering vergeleken met vorig jaar", erkent de technicus tegenover de NOS.

Vorig jaar was inderdaad behoorlijk anders. Onder Maurice Steijn en John van 't Schip waren de diensten van de begaafde middenvelder niet nodig. Een uitleenbeurt aan Excelsior volgde, waar Fitz-Jim onder trainer Marinus Dijkhuizen allesbehalve verzekerd was van een basisplek.

Nu schijnt de zon een stuk feller in huize Fitz-Jim. Onder Farioli is de lach weer terug bij de middenvelder. Hij beloonde zichzelf na een stormachtige ontwikkeling met een belangrijk doelpunt tegen PSV (3-2 winst). "Het voelt heerlijk, want ik heb toch flink wat mensen ongelijk gegeven", lacht de spelverdeler.

Hoe anders zag de wereld er aan het begin van het jaar uit. De geboren Amsterdammer maakte in Kralingen een lastige tijd door en zocht daarom ook hulp. "Door gesprekken met mensen om mij heen en mijn mental coach is dat goedgekomen", is hij eerlijk. "Ik was altijd gewend dat alles goed ging. Kort daarvoor was ik nog aanvoerder bij Jong Ajax. In Rotterdam maakte ik de andere kant mee, en dat haalt toch wel het slechtste in je naar boven."

Toch leerde Fitz-Jim veel waardevolle lessen bij Excelsior. "Je speelt daar heel ander voetbal. Ze hebben er niets aan als je leuk kan dribbelen. Je moet betrouwbaar zijn voor je ploeggenoten, want je speelt tegen degradatie. Dat gebruik ik nu ook bij Ajax. Tegen PSV hebben wij bijvoorbeeld minder de bal, dan moet je aan je teamgenoten laten zien dat je een betrouwbare speler bent. Ik heb nieuwe levels unlocked daar."

Voordat het seizoen begon leek een vertrek bij Ajax onvermijdelijk, maar Farioli zag iets in zijn pupil. Andersom is dat ook het geval. "Er is ten opzichte van vorig jaar veel meer structuur. Dat heeft mij het opkontje gegeven voor dit seizoen. Ik durf zelfs te zeggen dat ik er een gelukkiger mens door ben."