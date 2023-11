Tahirovic wijst voorbeeld aan: ‘Geweldige speler en fantastisch persoon’

Vrijdag, 17 november 2023 om 13:17 • Mart Oude Nijeweeme

Benjamin Tahirovic heeft in gesprek met Gianluca Di Marzio teruggeblikt op zijn eerste maanden als speler van Ajax. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van AS Roma, maar wist zich nog niet in de basis te knokken. Met John van 't Schip aan het roer heeft hij er weer alle vertrouwen in.

"Niemand had kunnen vermoeden dat ons zo'n wending zou nemen", aldus Tahirovic. "Maar met de nieuwe coach (Van 't Schip, red.), die zelf lange tijd op hoog niveau heeft gespeeld, komen we terug. Hij doet het geweldig en weet aan welke knoppen hij moet draaien."

Voor Tahirovic was de keuze voor Ajax niet zo moeilijk. "Ik verliet Rome omdat Ajax een club is met een grote geschiedenis", gaat hij verder. "Ik had een andere omgeving nodig om zowel als speler en als persoon te groeien. Ajax heeft veel jonge talenten beter gemaakt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De geboren Zweed wijst naar spelers als Zlatan Ibrahimovic. "Maar ook Wesley Sneijder, Luis Suárez, Frenkie de Jong en Matthijs De Ligt zijn bij Ajax opgegroeid. Dit is een historische club. Als je het hier goed doet, kun je naar de grootste clubs ter wereld."

Toch wijst Tahirovic een voormalig ploeggenoot van Roma aan als ultieme voorbeeld. "Ik heb heel veel geleerd van Nemanja Matic, een geweldige speler en een fantastisch persoon. Ook van José Mourinho heb ik veel geleerd. Dat is te veel om op te noemen."

"In Italië en Nederland kijken ze heel anders naar voetbal", vervolgt de middenvelder. "In Italië is het voetbal defensiever, tactischer en je moet veel nadenken als je de bal niet hebt. In Nederland gaat het heel snel. Bij balbezit moet je veel nadenken. Je moet de tegenstander altijd een stap voor zijn. En Ajax is een ploeg die altijd de bal heeft."

Tahirovic maakte afgelopen zomer voor ruim zeven miljoen euro de overstap van AS Roma naar Ajax. De middenvelder kwam tot dusver twaalf keer in actie in alle competities, waarvan tien keer als basisspeler. Daarin was hij eenmaal trefzeker.