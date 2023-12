Matic onthult meer details over ‘probleemgeval’ bij United: ‘Altijd te laat’

Dinsdag, 5 december 2023 om 17:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:45

Nemanja Matic heeft in een interview met YuPlanet zijn verbazing uitgesproken over de gang van zaken bij Manchester United. De middenvelder, die vijf jaar op Old Trafford speelde, merkte een compleet verschil van mentaliteit tussen United en Chelsea. Matic verdient zijn geld tegenwoordig bij Stade Rennes.

Matic maakte in 2017 de overstap van Chelsea naar United om herenigd te worden met José Mourinho. De middenvelder merkte echter meteen dat het er in Manchester heel anders aan toe ging dan in Londen.

"Bij Chelsea gedroegen de spelers zich professioneel", aldus Matic. "Ze waren punctueel en kwamen nooit te laat op de training. Bij United gebeurde het bijna elke dag."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twee spelers maakten het wel heel bont. "Onder de spelers die altijd te laat kwamen, bevonden zich Paul Pogba, Jadon Sancho en een paar andere spelers. De rest van ons, die wel op tijd kwam, pikte dat niet. We besloten een soort disciplinaire straf in te stellen."

Spelers die te laat kwamen kregen een geldboete, waarbij Matic optrad als penningmeester. "Ik hing een vel papier aan de muur waarop ik de namen noteerde van personen die te laat kwamen. In één seizoen hadden we voor bijna 75.000 pond (87.500 euro) aan boetes geïnd."

"We waren van plan het geld te gebruiken om een groot feest te geven in Londen, maar dat is er nooit van gekomen vanwege Covid. We hebben het bedrag opgespaard."

Het is niet de eerste keer dat Sancho beschuldigd wordt van een onprofessionele houding. In zijn tijd bij Borussia Dortmund kreeg hij soortgelijke beschuldigingen. Sancho is nog altijd verbannen bij de A-selectie na onenigheid met Erik ten Hag.

Matic zou in totaal vijf seizoenen uitkomen voor United, waarin hij goed was voor 189 officiële wedstrijden. Daarin wist hij vier keer te scoren en was hij elf keer aangever. Hij wist geen prijs toe te voegen aan zijn palmares tijdens zijn verblijf op Old Trafford.