René van der Gijp wijst beste speler van 2024 aan: ‘Kost hem totaal geen moeite’

René van der Gijp en zijn zoon Nicky vinden Lamine Yamal de beste speler van het jaar 2024, zo laten zij blijken in een video-item bij Voetbal International. Daarbij komen de mooiste momenten van afgelopen kalenderjaar voorbij, waarbij ook Arne Slot en de ontwikkeling van Ajax ter sprake komen.

“De speler van het jaar vind ik wel die rechtsbuiten van Barcelona”, doelt René op de 17-jarige Yamal. “Zo jong al zo bepalend bij zo’n club. En het gaat zo makkelijk. Je ziet ook niet dat het hem enige moeite kost, dat vind ik wel razend knap.”

Nicky is het volledig met zijn vader eens. “Hoeveel spelers zijn er nou die dit konden op zijn leeftijd?” René heeft een duidelijk antwoord. “Geen één. Je ziet bij hem ook het gemak, het kost hem totaal geen moeite. Dat is wel heel bijzonder om naar te kijken.”

Yamal maakte dit seizoen vooral indruk door in de zomer te schitteren op het EK, dat hij overtuigend wist te winnen met Spanje. Op dat toernooi werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit, werd hij verkozen tot Jonge Speler van het Toernooi en gaf hij de meeste assists van iedere speler op het EK (4).

Over de beste trainer van het jaar is het tweetal ook duidelijk. “Arne Slot verdient deze, hij gaat ook kampioen worden”, aldus René. “Ik kijk vooral uit naar het einde van dit seizoen”, reageert Nicky. “Als hij bijvoorbeeld de Champions League wint, hoort hij gewoon bij de grootste Nederlandse trainers ooit.”

René vindt de comeback van Feyenoord bij Manchester City (3-3) in de Champions League het meest memorabele moment van 2024, maar is ook onder de indruk van de ontwikkeling die Ajax heeft doorgemaakt onder trainer Francesco Farioli.

“Goed spelen is niet zo makkelijk met deze spelers, maar Ajax heeft me wel verrast met de huidige tweede plek. Ik had na dat jaar met die miskopen van Mislintat niet verwacht dat ze zo snel weer tweede zouden staan”, besluit René.