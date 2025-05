René van der Gijp vindt één club niets voor Ihattaren: 'Dat moet hij niet doen'

Mohamed Ihattaren gaat niet met RKC Waalwijk mee de Keuken Kampioen Divisie in en denkt momenteel na over de volgende stap in zijn loopbaan. Voor de heren van KieftJansenEgmondGijp reden om mee te denken met de aanvallende middenvelder, die pas 23 jaar is.

''Zou een grote club nog denken van: we gaan het proberen?'', vraagt Kieft zich hardop af als hij luistert naar de stelling waar Ihattaren volgend seizoen gaat spelen.

''FC Utrecht'', schuift René van der Gijp direct naar voren. ''Je kan het in principe altijd proberen'', voegt Kieft daaraan toe.

Rob Jansen werpt op dat Willem van Hanegem Ihattaren graag in het shirt van Feyenoord ziet spelen. ''Nee, dat moet hij niet doen'', is Van der Gijp faliekant tegen dat idee.

Jansen snapt dat Ihattaren niet met RKC in de Keuken Kampioen Divisie wil spelen. ''Daar is hij te goed voor. FC Utrecht, waar hij een band mee heeft, zou ik doen. En het contract zal aangepast worden. Dat als hij raar doet, het klaar is.''

''Hij heeft volgens mij 40 man begeleiding om hem heen hangen momenteel. Die zijn mede-verantwoordelijk. En doet hij het bij Utrecht fantastisch, dan kan de stap nog komen'', blijft Jansen hoopvol gestemd over de middenvelder.

''Op zich is dat in de omgang een hele leuke en lieve jongen. Daar heb je dus geen last van in de kleedkamer. Ik zou het altijd wagen'', concludeert Kieft tot slot.