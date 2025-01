René van der Gijp verbaast zich over de houding van Ajax, Feyenoord en PSV wat betreft het verkopen van hun belangrijke spelers, zo laat de voormalig prof weten bij Vandaag Inside. Onder meer Noa Lang, Brian Brobbey en Dávid Hancko staan in de belangstelling, maar lijken alleen voor de absolute hoofdprijs te mogen vertrekken uit de Eredivisie.

Presentator Wilfred Genee vraagt zich af of Napoli een mooie club zou zijn voor Noa Lang. “Het is maar goed dat ik geen technisch directeur ben, want ze waren er allemaal al geweest”, doelt Van der Gijp op meerdere Eredivisie-spelers die in de belangstelling staan van buitenlandse clubs.

“Hancko was al bij Juventus geweest, Lang bij Napoli en Brobbey bij West Ham United. Ik hoor bedragen voorbijkomen… 35 miljoen voor Noa Lang!? Waar wacht je op? Op zeventig miljoen? Doe nou niet zo raar man”, is Gijp verbijsterd over de handelswijze van technisch directeur Earnest Stewart.

De voormalig PSV’er krijgt bijval van Johan Derksen. “Je moet toch je handen dichtknijpen als je dat ‘lastige jochie’ (Lang, red.) weer kwijt bent voor een goede prijs.” Van der Gijp kan zich daar volledig in vinden.

“Johan, 35 miljoen. Hij is bijna acht maanden geblesseerd geweest. Het is nog niet echt wat je ervan verwacht. En wat denk je van Brobbey? Kom op man, één doelpunt en 35 miljoen, en dan twijfelt Ajax. Ik zou zeggen: ‘Ik breng ze allemaal wel, ik rijd wel langs’”, lacht Van der Gijp.

“Ik hoor bedragen en daar twijfelen ze dan allemaal over. Ik hoor dan ook weer dat Henderson naar AS Monaco wil. Laat gaan! Ik zag hem net weer bezig, maar waar maak je je druk om? Laat lekker gaan!”, besluit Van der Gijp.

In de slotdagen van de winterse transferwindow is er dus nog flinke drukte bij de Nederlandse topclubs. Zo willen Ajax en PSV zich nog versterken en lijkt Feyenoord zich voornamelijk bezig te houden met de onderhandelingen rond Santiago Gimenez.