René van der Gijp: 'Die had PSV gewoon voor 25 miljoen euro weg moeten doen'

Bij PSV lijken deze zomer diverse spelers te vertrekken. Walter Benítez, Rick Karsdorp en Olivier Boscagli vertrekken zo goed als zeker en er is twijfel over het aanblijven van Luuk de Jong, Noa Lang en Ivan Perisic. René van der Gijp en Johan Derksen laten in Vandaag Inside hun licht schijnen over de dreigende leegloop bij PSV.

''Het is maar goed ook. Anders kan Bosz niet blijven. Als je met hetzelfde zooitje verder gaat, kun je er beter een ander voor zetten. Maar als je verfrist en nieuwe spelers haalt, kun je Bosz gewoon laten zitten'', zo oordeelt Van der Gijp.

Presentator Wilfred Genee werpt op dat Lang zijn vertrekwens kenbaar heeft gemaakt bij PSV. ''Daar zou ik ook lekker aan meewerken'', countert Derksen direct. ''Daar heb je alleen maar last van.''

''Dat had ik in de winter al gedaan. Die hadden ze aan Napoli moeten verkopen'', voegt Van der Gijp daaraan toe. ''Dat zei ik de vorige week keer. Hij was de zestiende keus bij Napoli. Die waren al bij vijftien anderen geweest. Die had je gewoon weg moeten doen voor 25 miljoen.''

Derksen is er niet rouwig om dat Benítez op het punt staat om PSV de rug toe te keren. ''Die heeft nog nooit een punt gepakt. Daar heb je niks aan.''

''Het is de laatste maanden wel een soort auto-ongeluk geworden bij PSV'', beschrijft Genee de tegenvallende periode van de Eindhovenaren van na de winterstop.''

''En de directie kan zich dat aanrekenen. En Bosz trouwens ook, hoor'', vindt Derksen dat ook de trainer van PSV schuldig is aan het sportieve verval van de nummer twee in de Eredivisie.