René Hake probeert af en toe te genieten bij Manchester United: 'Zij drukten me op het hart om het wel te doen'

René Hake probeert af en toe te genieten van zijn rol als assistent-manager bij Manchester United. De 52-jarige assistent en clubicoon Ruud van Nistelrooij ondersteunen Erik ten Hag, die zijn technische staf deze zomer volledig opnieuw inrichtte en ook Jelle ten Rouwelaar verwelkomde als keeperstrainer. Of Hake heeft getwijfeld toen hij als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles werd benaderd door Ten Hag? “Nee, geen moment.”

Manchester United en FC Twente nemen het woensdagavond in de Europa League tegen elkaar op en dat was voor het Algemeen Dagblad reden om eens bij te praten met Hake, die een verleden heeft bij de Tukkers. De assistent vertelt dat hij in het begin onder de indruk was van de grootte van zijn nieuwe club.

“Maar als je er elke dag bent, raak je snel gewend aan de omgeving. Ook grote voetballers zijn gewoon mensen. Na een tijdje focus je vooral op je werk. De dagelijkse routine maakt het ‘gewoon’, ook al werk je bij Manchester United”, aldus de oefenmeester.

“Het is ook weer niet vanzelfsprekend dat je hier mag werken, dus ik wil wel genieten. Dat vergeet je soms weleens. Ik kwam Sander Westerveld en Jaap Stam tegen en zij drukten me op het hart om het wel te doen. Dus af en toe sta ik even stil bij dit alles en denk ik: wauw, ik sta hier op Old Trafford.”

Al een beetje gesetteld

Hake vertelt dat hij inmiddels een beetje begint te settelen in Manchester. De ex-trainer van onder meer FC Twente, FC Utrecht en Go Ahead Eagles geeft aan dat hij in zijn eerste weken in een hotel in het centrum zat om de stad te leren kennen. Inmiddels heeft Hake een woning gevonden en zijn zijn vrouw en jongste zoon ook overgekomen. “Dat helpt bij het wennen.”

“Ik zou eigenlijk alleen gaan, maar mijn zoon zei: ‘Pap, kan ik eventueel in Engeland naar school?’ Dat hebben we uitgezocht en het is gelukt. Hij is fan van Manchester United, of eigenlijk van elke club waar Erik trainer is. Hij moest alleen nog even slagen voor de havo en dat is ook goed gekomen. Het is nu een avontuur voor ons als gezin geworden”, aldus Hake.