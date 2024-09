Remko Pasveer vertelt wie in de Ajax-selectie de muziek beheert

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren buiten de krijtlijnen.

Remko Pasveer was maandagavond te gast bij het Ziggo Sport-programma Rondo en de doelman werd daar gevraagd naar de activiteiten van de Ajax-selectie in de bus naar en terug van uitwedstrijden. Een traditioneel kaartspelletjes is er meestal niet meer bij, zo vertelde de doelman.

"Tegenwoordig hebben ze allemaal een iPadje, hè", laat Pasveer weten. "Om bijvoorbeeld voetbal te kijken."

"Toevallig keken we laatst naar de bokswedstrijd van Joshua (Anthony Joshua tegen Daniel Dubois, red.). Leuk om met een groepje te kijken."

Op de vraag 'of er nog een kaartclub is', antwoordt Pasveer ontekkend. "Nee. Alhoewel, op de club zie ik een aantal Scandinavische jongen nog weleens pesten."

Presentator Wytse van der Goot was daarnaast in de veronderstelling dat binnen de selectie van Ajax de veertigjarige keeper verantwoordelijk was voor de muziek. Dat blijkt echter de taak van Kenneth Taylor te zijn.

"Hij heeft een mooie playlist gemaakt", legt Pasveer uit. "Maar hij drukt altijd alles weg wat iemand anders heeft aangevraagd."