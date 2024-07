Rellen op Woenselse Markt in Eindhoven na Nederland - Turkije: ‘Waar is de politie?’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor rellen na de EK-wedstrijd Nederland - Turkije (2-1).

Op meerdere plekken in Nederland is het onrustig na de EK-wedstrijd van zaterdagavond tegen Turkije. Op de Woenselse Markt in Eindhoven, een bekende plek in de stad, zijn rellen uitgebroken, zo blijkt uit een filmpje dat rondgaat op social media. "Waar is de politie?", vraagt iemand zich af.



Ook in Berlijn, waar de wedstrijd gespeeld werd, braken ongeregeldheden uit tussen Turkse fans en supporters van het Nederlands elftal.

