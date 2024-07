Tijjani Reijnders lijkt kort na wedstrijd even vergeten tegen welk land hij speelde

Tijjani Reijnders zocht dinsdag na afloop van de pijnlijke nederlaag met het Nederlands elftal tegen Oostenrijk naar een verklaring. De middenvelder van AC Milan sprak voor de camera van Voetbalzone van een off-day van het hele team en maakte daarnaast een hele opmerkelijke verspreking.

"Ik denk dat bijna iedereen een offday had", zei Reijnders voor de camera van Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters. "Wij hebben Tsjechië er zelf heel goed uit laten zien", aldus Reijnders, die natuurlijk Oostenrijk bedoelde.

Het foutje van Reijnders roept bij sommige supporters een trauma op aan EURO 2020, dat vanwege covid een jaar later werd gespeeld. Nederland werd toen zeer verrassend in de achtste finale uitgeschakeld door Tsjechië, dat na een rode kaart voor Matthijs de Ligt met 2-0 te sterk bleek. Reijnders was toen overigens nog geen international en was dus niet aanwezig op dat toernooi.