Reijnders besluit voorbereiding met waanzinnig mooie goal voor AC Milan

Tijjani Reijnders is klaar voor het nieuwe seizoen in de Serie A. De middenvelder gaf dinsdagavond zijn visitekaartje af in wat voor AC Milan de laatste wedstrijd was van de voorbereiding. De ploeg van Paulo Fonseca won in eigen huis met 3-1 van AC Monza. Voor Milan start de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Torino.

De wedstrijd

Reijnders begon net als een aantal andere basisspelers als reserve aan het oefenduel met Monza. Vanaf de bank zag de Oranje-international hoe Alexis Saelemaekers de stand al na elf minuten spelen op 1-0 zette. De Belg zag zijn rabona van richting veranderd worden.

Tien minuten voor rust deed uitgerekend Daniel Maldini iets terug. De middenvelder, die deze zomer vertrok bij Milan, schoot raak na een afgemeten voorzet vanaf rechts van Samuele Vignato. Na rust gooide de thuisploeg het duel in een tijdsbestek van negen minuten in het slot.

Nadat Luka Jovic Milan kort na rust opnieuw op voorsprong had gezet, was het de beurt aan Reijnders. De voormalig AZ'er mocht aanleggen voor een vrije trap van een meter op 25 en schoot snoeihard raak in de korte hoek. Het bleek een prachtig slotstuk van een vrij rimpelloze avond voor de Rossoneri.

AC Milan - AC Monza 3-1

11' 1-0 Alexis Saelemaekers

34' 1-1 Daniel Maldini

47' 2-1 Luka Jovic

56' 3-1 Tijjani Reijnders