Regerend landskampioen is geïnteresseerd in Jerdy Schouten én Quinten Timber

Quinten Timber en Jerdy Schouten staan in de belangstelling van Napoli, zo meldt het Italiaanse Corriere dello Sport. De regerend kampioen van Italië sorteert voor op een vertrek van controlerende middenvelder Stanislav Lobotka en is in de zoektocht naar een versterking uitgekomen bij Feyenoord en PSV.

Schouten staat er goed op bij de Italianen, daar hij voorafgaand aan zijn overstap naar PSV vier seizoenen actief was bij Bologna. Daar heeft hij een dusdanig goede indruk achtergelaten dat ze hem bij Napoli nog niet vergeten zijn. Schouten zou volgens het Italiaanse medium een ‘uitstekende spelverdeler’ zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Naast Schouten is ook Timber een van de namen die wordt genoemd in Napels. De middenvelder maakt bij Feyenoord een uitstekend seizoen door en werd daar door bondscoach Ronald Koeman voor beloond met zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal.

Timber beschikt in Rotterdam over een contract tot de zomer van 2026. Hierdoor wordt de kans groot geacht dat Feyenoord zal meewerken aan een eventueel vertrek van de middenvelder, die in de zomer van 2022 voor ruim zeven miljoen euro werd overgenomen van FC Utrecht.

In Italië wordt Timber, mede door zijn relatief lage prijskaartje, als een goede kandidaat gezien om Lobotka op te volgen. Volgens het Italiaanse medium zou Napoli mikken op een transfersom van rond de twintig miljoen euro.

Napoli werd al eerder in verband gebracht met namen uit de Eredivisie. Zo zou Santiago Gimenez zijn gebombardeerd tot nummer één target om Victor Osimhen op te volgen. Ook werden Olivier Boscagli en Dávid Hancko genoemd als potentiële versterkingen voor de achterhoede.

Napoli maakt een moeizaam seizoen door. Na het geweldige kampioenschap van vorig seizoen, staat Gli Azzurri er deze jaargang minder goed voor. Met een teleurstellende zevende plaats moet Napoli knokken om Europees voetbal veilig te stellen. Het gat met de nummer vier, dat recht geeft op een direct ticket voor de Champions League, bedraagt momenteel negen punten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties