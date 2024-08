Reden schorsing Michiel Kramer bekend: spits sprak onder andere met Eredivisie-club over transfer

Zondag werd vlak voor de aftrap van Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk (2-0) bekend dat Michiel Kramer uit de selectie was gezet van de Waalwijkers. Hoewel de reden onbekend bleef, weet Voetbal International waarom dat zo was. De spits had al met meerdere clubs over een transfer gesproken, waaronder NAC Breda.

Technisch directeur Mo Allach en trainer Henk Fraser wilden zondag nog niet veel kwijt over Kramers situatie, buiten dat zijn schorsing een disciplinaire grondslag had. Nu blijkt dat de routinier al gesproken had met meerdere clubs over een transfer.

Onder meer NAC zou overwegen Kramer aan de selectie toe te voegen. De promovendus zoekt nog een pinchhitter, en de 35-jarige spits wordt als zeer geschikte kandidaat beschouwd.

Eredivisie RKC RKC 2024-08-30T18:00:00.000Z 20:00 AZ AZ

Eredivisie SC Heerenveen HEE 2024-08-31T18:00:00.000Z 20:00 NAC NAC

Wel moet NAC eerst spelers kwijt om Kramer binnen te kunnen halen. De Rotterdammer heeft echter meerdere ijzers in het vuur. Of dat gaat om andere binnenlandse of juist buitenlandse clubs blijft onbekend. Hoe dan ook lijkt Kramer dicht bij de uitgang van het Mandemakers Stadion.

Kramer, die in het verleden voor onder meer FC Volendam, ADO Den Haag en Feyenoord uitkwam, staat al drie jaar op de loonlijst in Waalwijk. In die tijd was hij goed voor 31 treffers in 90 officiële optredens.

Kramer beschikt nog over een eenjarig contract, waardoor RKC mogelijk een kleine transfersom tegemoet kan zien. Mocht hij naar NAC vertrekken, zou Kramer weer terugkeren naar waar het allemaal voor hem begon.

In 2008 debuteerde de spits in het profvoetbal namens de Bredanaars. Uiteindelijk zou hij blijven steken op ‘slechts’ twaalf optredens in het eerste. Bij Volendam ontwikkelde Kramer zich tot volleerd goalgetter. Met zijn veertig goals in 114 optredens verdiende hij in 2013 een transfer naar ADO en zo ook de Eredivisie.