Red Bull Salzburg heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen Pepijn Lijnders. Voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch gaat aan de slag bij de Oostenrijkers. Letsch zat sinds april zonder club na zijn ontslag bij het Duitse VFL Bochum.

De clubleiding van RB Salzburg heeft het tot medio 2027 lopende contract van Lijnders maandag beëindigd. Ook assistent-trainer Vitor Matos werd ontslagen, zo viel te lezen in een statement op de clubwebsite.

Lijnders werd geprezen voor het bereiken van de competitiefase van de Champions League. CEO Stephan Reiter en sportief directeur Rouven Schröder zijn echter minder tevreden over de resultaten in de competitie.

RB Salzburg staat op de vijfde plaats in de Oostenrijkse Bundesliga, met liefst tien punten achterstand op koploper Sturm Graz. De clubleiding kiest ervoor om met Letsch 2025 in te gaan.

Voor de voormalig trainer van Vitesse is RB Salzburg geen onbekende werkgever. Hij was in de periode 2012-2015 actief bij de Oostenrijkers in verschillende functies. Hij was werkzaam in de jeugd en beklede hij bij het eerste elftal de functies van assistent-trainer en interim-trainer.

Letsch heeft bij de Oostenrijkers zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot aan de zomer van 2027 aan de club verbindt.

In Nederland zal Letsch vooral herinnerd worden aan het bereiken van de bekerfinale met Vitesse in het seizoen 2020/2021, waarin Ajax met 2-1 te sterk bleek. Een jaar later bereikte hij met de Arnhemmers de achtste finale van de Conference League na een stunt in de groepsfase tegen Tottenham Hotspur. AS Roma bleek toen te sterk voor Vitesse.