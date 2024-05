Red Bull meldt zich op Engelse voetbalmarkt en gaat in zee met volksclub

Red Bull is de nieuwe shirtsponsor van Leeds United, zo maakt de Engelse volksclub bekend via de officiële kanalen. The Peacocks hebben zich voor meerdere jaren verbonden aan de energiedrankgigant. Ook neemt Red Bull een minderheidsaandeel over.

Met aandelen in Leeds United voegt Red Bull de volgende club toe aan hun portefeuille. Met RB Leipzig (Duitsland), RB Salzburg (Oostenrijk), RB Bragantino (Brazilië) en de New York Red Bulls (Verenigde Staten) was de energiedrankproducent al een behoorlijk grote speler in de voetballerij.

Leeds United is proud to announce a new multi-year agreement with Red Bull, making them the club’s front of shirt partner starting next season — Leeds United (@LUFC) May 30, 2024

Leeds United benadrukt stellig dat Red Bull enkel op de voorkant van het shirt komt te staan. Het clublogo en de naam van de club worden niet gewijzigd. Een verandering van die strekking had hoogstwaarschijnlijk voor veel commotie gezorgd bij de volksclub uit Leeds.

Engelse media schrijven over ‘de grootste sponsordeal in de geschiedenis van het Championship’. Leeds United zelf is vooral trots op de samenwerking. “De aankondiging van vandaag dat Red Bull de krachten zal bundelen met Leeds United versterkt de internationale populariteit en het belang van de club.”

Ook Paraag Marathe, voorzitter van Leeds United, komt aan het woord in het persbericht. “Ik ben erg blij dat Red Bull samen met ons bouwt aan een mooie toekomst voor Leeds United en ons diepe respect voor deze bijzondere club deelt.”

“Als voorzitter zal ons consortium van investeringspartners van onschatbare waarde voor mij zijn als we dit belangrijke moment voor de club naderen, nu en in de toekomst”, gaat Marathe verder. “De toevoeging van Red Bull is een historische mijlpaal die de club verder in staat zal stellen om zijn volledige competitieve potentieel te bereiken.”

Leeds United stond afgelopen zondag in de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League. De club van Dani van den Heuvel, Pascal Struijk, Joël Piroe en Crysencio Summerville kwam uiteindelijk tekort tegen Southampton (1-0 nederlaag).

