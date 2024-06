Real zet streep door droom Mbappé: ‘Lang geleden sinds ik zo vaak ben afgewezen’

Kylian Mbappé en Antoine Griezmann lijken de Olympische Spelen van deze zomer definitief uit hun hoofd te kunnen zetten. Thierry Henry, de bondscoach van Jong Frankrijk, heeft het tweetal namelijk niet opgenomen in de voorlopige selectie van de beloftenploeg van les Bleus.

Mbappé en Griezmann hebben al vaker aangegeven dat ze graag zouden deelnemen aan de Olympische Spelen. Zowel Real Madrid als Atlético Madrid wil zijn speler(s) echter niet afstaan voor het toernooi wat niet op de internationale speelkalender van de FIFA staat. Ook onder anderen Aurélien Tchouaméni krijgt daarom nul op het rekest.

De Olympische spelen worden dit jaar gehouden van 26 juli tot en met 11 augustus in Parijs. Spelers die zouden deelnemen aan het EK én de Olympische Spelen zouden dus praktisch de hele zomer doorvoetballen; iets wat veel clubs niet zien zitten.

President Emmanuel Macron had in april nog goede hoop op een deelname van Mbappé. “Ik wil een competitief team. Ik heb er wel vertrouwen in dat de clubs in Europa wel hun steentje zullen bijdragen, al vrees ik dat het EK toch een obstakel kan gaan vormen.” De Fransman komt dus bedrogen uit.

Mbappé bleef er zelf rustig onder. "Het is mijn werkgever die beslist. Het zal een plezier zijn om voor Frankrijk te spelen, maar als mijn werkgever het niet wil, zal ik die beslissing steunen. Ik denk niet dat het ze veel tijd zal kosten om erover na te denken.”

Henry heeft maandag bevestigd dat Real Madrid inderdaad geen spelers wil afstaan voor de Olympische Spelen. “De laatste keer dat ik zo vaak ben afgewezen, zat ik nog op school. De lijst kan nog veranderen, maar spelers moeten ook weten wat ze kunnen verwachten. Ze moeten zich kunnen voorbereiden, maar de deur is voor niemand dicht.”

Alexandre Lacazette (32) en Jean-Philippe Mateta (26) zijn de enige twee spelers in de voorlopige selectie van Frankrijk die ouder zijn dan 23 jaar. Bradley Barcola en Warren Zaïre-Emery van Paris Saint-Germain mogen zich wel opmaken voor zowel het EK als de Olympische Spelen.

