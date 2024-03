Real voelt zich na afgekeurde winnende goal bestolen; Bellingham krijgt rood

Real Madrid heeft zaterdagavond duur puntenverlies in de strijd om de Spaanse landstitel geleden. De Madrilenen kwamen tegen Valencia terug van een 2-0 achterstand na een dubbelslag van Vinícius Júnior. Jude Bellingham dacht in de slotseconden zelfs de bevrijdende 2-3 binnen te koppen, maar scheidsrechter Jesús Gil Manzano had vijf seconden eerder al afgefloten voor het eindsignaal. De spelers van Real voelden zich besloten, waarna Bellingham zelfs nog een rode kaart kreeg.

Carlo Ancelotti voerde drie wijzigingen in zijn basiself door ten opzichte van het gewonnen competitieduel met Sevilla (1-0). Bellingham maakte zijn rentree na een enkelblessure, terwijl Eduardo Camavinga en Dani Carvajal terugkeerden na een schorsing. Hun basisplaatsen gingen ten koste van Lucas Vázquez, Nacho Fernández en Brahim Díaz.

De eerste twintig minuten stonden voor beide ploegen in het teken van aftasten. Real speelde rustig de bal rond en probeerde zo nu en dan te versnellen. Valencia zette af en toe hoog druk, maar de defensie van de Madrilenen speelde daar simpel onderuit.

Met een klein half uur op de klok was daar plots de voorsprong voor Valencia. Een mislukte doelpoging van Fran Pérez belandde precies op het hoofd van Hugo Duro, die zo met enig geluk de score in het eigen Mestalla opende: 1-0.

Drie minuten later wisten Valencia de marge zelfs al te verdubbelen, nadat Carvajal enorm in de fout ging. De rechtsback wilde terugspelen op doelman Andriy Lunin, maar schoof de bal zo in de voeten van Roman Yaremchuk. De spits omspeelde de goalie van Real, waarna hij een leeg doel voor zich had: 2-0.

Roman Yaremchuk profiteert van een hele slechte bal van Dani Carjaval ?? Real Madrid nu echt in de problemen, 2-0 voor Valencia ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/oR8vAyn1ks — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 2, 2024

Het was een flinke domper voor Real, dat met een serieuze achterstand de kleedkamers dacht op te zoeken. Diep in blessuretijd van de eerste helft zorgde Vinícius op aangeven van Rodrygo echter voor de aansluitingstreffer: 2-1.

De ploeg van Ancelotti kreeg vroeg in de tweede helft via Bellingham de uitgelezen kans om de stand weer in evenwicht te brengen. De Engels international moest alleen toezien hoe Valencia-doelman Giorgi Mamardashvili schitterend met zijn voet redding wist te brengen.

Real had in het tweede bedrijf het betere van het spel, waardoor de gelijkmaker steeds meer in de lucht kwam te hangen. Dankzij Vinícius kwam de koploper van LaLiga een kwartier voor tijd ook daadwerkelijk langszij. Invaller Díaz had een panklare voorzet in huis op Vinícius, die bij de tweede paal van dichtbij kon binnenknikken: 2-2. Valencia kreeg in de slotminuten nog een strafschop, al werd deze beslissing na het zien van een VAR-check door scheidsrechter Manzano teruggedraaid.

De arbiter werd uiteindelijk de gebeten hond toen hij floot voor het einde van de wedstrijd en Real vijf seconden later dankzij een rake kopbal nog de 2-3 dacht te maken. De scheidsrechter werd belaagd door de spelers van de bezoekers, waarna Bellingham nog een rode kaart werd voorgeschoteld.

Vinícius haalt zijn ????????! ?? De aanvaller van Real Madrid pakt de Valencia-fans terug met de gelijkmaker. Het is spannend in Mestalla! ?#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/mTk6OQGf4E — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 2, 2024

Rood nog voor Jude Bellingham na het laatste fluitsignaal.. ?? Midden in de aanval van Real Madrid? ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/gMxMiKY3bU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 2, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties