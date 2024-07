Real Madrid reageert met statement op uitgesproken interview van Ancelotti en bevestigt: club doet gewoon mee aan WK

Real Madrid heeft in een officieel statement gereageerd op het interview van Carlo Ancelotti, die in gesprek met het Italiaanse Il Giornale aangaf dat de Koninklijke net als andere clubs niet mee zal doen aan het WK voor clubteams van volgend jaar zomer. De Madrilenen zeggen ‘gewoon’ deel te nemen. Ancelotti vertelt bovendien dat zijn woorden verkeerd geïnterpreteerd zijn.

“Real Madrid laat weten dat er op geen enkel moment getwijfeld is aan deelname aan het nieuwe WK voor clubteams”, valt te lezen in het statement. “Daarom zal onze club, zoals gepland, deelnemen aan deze officiële competitie die we met trots en het grootst mogelijke enthousiasme tegemoet zien om onze miljoenen fans over de hele wereld opnieuw te laten dromen van een nieuwe titel.”

Ook Ancelotti heeft inmiddels gereageerd op zijn interview. “Mijn woorden over het WK voor clubteams zijn niet geïnterpreteerd zoals ik het bedoelde. Niets staat verder van mijn interesse af dan het afwijzen van de mogelijkheid om een toernooi te spelen waarvan ik denk dat het een geweldige kans kan zijn om te blijven strijden voor grote titels met Real Madrid.”

Woorden van Ancelotti

“De FIFA vergeet dat spelers en clubs niet gaan meedoen aan dat toernooi. Eén wedstrijd van Real Madrid is twintig miljoen euro waard en de FIFA wil ons dat bedrag geven voor het hele toernooi. Ik dacht het niet”, was de trainer van Real Madrid duidelijk in het interview met. “Net als wij zullen andere clubs de uitnodiging weigeren.”

Eind 2022 maakte FIFA-voorzitter Gianni Infantino bekend dat het WK voor clubteams uit 32 ploegen zou gaan bestaan. Omdat er meer wedstrijden worden gespeeld, zal het toernooi financieel aantrekkelijker worden voor de deelnemende teams.

De uitbreiding van het aantal deelnemende teams is bijzonder fors, daar er in de huidige opzet plek is voor slechts zeven ploegen: de zes winnaars van de continentale toernooien en de kampioen van het gastland. Het toernooi wordt in 2025 gehouden in de Verenigde Staten, dat een jaar later het WK voor landen organiseert met Canada en Mexico.

De deelnemers uit Europa zijn naast Real Madrid ook Manchester City, Chelsea, Atlético Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, Inter, Juventus, Paris Saint-Germain, Benfica, FC Porto en RB Salzburg. Het toernooi in de Verenigde Staten duurt van 15 juni 2025 tot en met 13 juli 2025.

