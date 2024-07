‘Real Madrid wil meewerken aan vertrek naar Premier League van 30 miljoen euro’

Real Madrid is bereid mee te werken aan een vertrek van Andriy Lunin, zo meldt de Madrileense krant Marca. De 25-jarige doelman uit Oekraïne moet bij de Koninklijke Thibaut Courtois (32) voor zich dulden. Lunin is niet van plan nog een seizoen tweede viool te spelen.

Lunin wil komend seizoen per se basisspeler zijn. Real Madrid waagde pogingen om zijn tot medio 2025 lopende contract te verlengen, maar kon daarbij geen beloftes doen wat betreft speeltijd. Daardoor staan die gesprekken momenteel stil.

Arsenal en Chelsea houden de situatie nauwlettend in de gaten. Real Madrid is bereid Lunin te laten vertrekken voor 30 miljoen euro. The Blues proberen deze vraagprijs te verlagen door Kepa Arrizabalaga aan te bieden als ruilmiddel.

Kepa speelde in het afgelopen seizoen al op huurbasis in Madrid. Chelsea wil het uitleencontract verlengen, zodat de Champions League-winnaar niet op zoek hoeft naar een vervanger van Lunin. Tegelijkertijd komt dat voor Chelsea niet ongunstig uit, daar Kepa behoorlijk drukt op het salarishuis.

Real Madrid nam Lunin in de zomer van 2018 voor 8,5 miljoen euro over van Zorya Luhansk. Na uitleenbeurten aan CD Leganés, Real Valladolid en Real Oviedo werd de 1,91 meter lange doelman in de zomer van 2020 toegevoegd aan de selectie van de Spaanse recordkampioen.

Door een blessure van Courtois kreeg Lunin afgelopen seizoen echt zijn kans onder de lat bij Real Madrid. De Oekraïner vertolkte een heldenrol tijdens de kwartfinales van de Champions League, waarin Real Madrid na strafschoppen te sterk was voor toenmalig titelhouder Manchester City.

Inmiddels staat de teller voor Lunin op 48 officiële wedstrijden namens Real Madrid. 51 keer moest hij een tegentreffer incasseren, zestien keer hield Lunin de nul. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 25 miljoen euro.

