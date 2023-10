Real Madrid voorkomt transfervrij vertrek met contractverlenging van sterkhouder

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 15:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:26

Vinícius Júnior heeft zijn aflopende contract bij Real Madrid verlengd. Daarmee heeft de Koninklijke een transfervrij vertrek van de Braziliaanse sterspeler na dit seizoen weten te voorkomen. Vinícius ligt nu tot medio 2027 vast in de Spaanse hoofdstad.

Vinícius maakte in 2018 voor 45 miljoen euro de overstap van Flamengo naar Real. De aanvaller is bezig aan zijn vierde seizoen in Madrid en kwam in 235 officiële duels tot 62 doelpunten en 67 assists.

De Madrilenen hebben naar verluidt een afkoopclausule van één miljard euro in het nieuwe contract van Vinícius laten zetten.

Daarmee volgt Real het voorbeeld van FC Barcelona, dat clausules van dezelfde hoogte in de nieuwe verbintenissen van onder meer Ronald Araújo, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Ansu Fati en Alejandro Baldé liet opnemen.

Maandagavond eindigde Vinícius als zesde in de Ballon d'Or-verkiezing van dit jaar. Tijdens het gala kreeg hij de Socrates Trophy uitgereikt, de prijs voor de speler die maatschappelijk het meest betrokken is geweest. De Braziliaan zet zich openlijk in tegen racisme, daar hij hier in LaLiga nog steeds regelmatig zelf slachtoffer van is.

Real zit niet stil, want ook de contractverlengingen van Federico Valverde, Rodrygo en Eduardo Camavinga en Éder Militão worden volgens Fabrizio Romano op korte termijn wereldkundig gemaakt.

Bij de nieuwe verbintenissen van de eerste drie spelers zijn volgens de Italiaanse transfermarktexpert eveneens ontsnappingsclausules van één miljard euro opgenomen.