Real Madrid troeft Europese topclubs af in strijd om verdedigend toptalent (18)

Real Madrid is vol vertrouwen dat het een deal met Lille OSC over Leny Yoro kan sluiten, zo meldt Fabrizio Romano. De achttienjarige verdediger staat eveneens in de belangstelling van Liverpool, Manchester United en Paris Saint-Germain, maar wil enkel naar de Madrilenen.

De genoemde concurrentie heeft zich volgens Romano in de afgelopen tien dagen allemaal nogmaals sterk gemaakt voor de komst van Yoro. Het is echter een grote droom van de jonge Fransman om voor Real te spelen.

Lille is momenteel met de landskampioen van Spanje in gesprek over een transfer van de centrumverdediger. Volgens The Athletic lopen de onderhandelingen voorspoedig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Naar verluidt gaan de clubs elkaar vinden in een transfersom rond de veertig miljoen euro exclusief bonussen. Yoro wil zo graag naar Real dat hij er ook geen probleem mee heeft om zijn tot medio 2025 lopende contract bij Lille uit te zitten om daarna transfervrij de overstap naar Estadio Santiago Bernabéu te maken.

The Athletic schrijft verder dat het bereiken van een persoonlijk akkoord met het Franse toptalent geen probleem moet zijn. De verwachting is dat Yoro een langdurig contract in Madrid kan tekenen, waarschijnlijk voor zes jaar.

De rechtspoot is tevreden met het financiële voorstel dat Real hem heeft gedaan en het sportieve plaatje dat hem is geschetst. Antonio Rüdiger en Éder Militão zijn op dit moment de enige centrumverdedigers die trainer Carlo Ancelotti tot zijn beschikking heeft bij de Madrilenen. David Alaba is nog herstellende van een zware knieblessure, terwijl Nacho transfervrij is vertrokken naar het Saudische Al-Qadsiah.

Yoro was het afgelopen seizoen goed voor 44 officiële duels in alle competities namens Lille. Hij maakte ook deel uit van de voorlopige selectie van Frankrijk voor de Olympische Spelen, maar viel uiteindelijk af bij bondscoach Thierry Henry.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties