‘Real Madrid slaat De Gea over en weet wie Courtois moet vervangen’

Donderdag, 10 augustus 2023 om 22:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:45

Bono is de topkandidaat van Real Madrid om de geblesseerde Thibaut Courtois te vervangen. Dit weet de Spaanse tak van GOAL donderdag te melden. De 32-jarige doelman van Sevilla en Marokko staat er goed op bij de leiding van de Madrileense grootmacht en trainer Carlo Ancelotti. Het wachten is nu op een eerste bod vanuit de Spaanse hoofdstad op Bono, die in Sevilla nog twee seizoenen vastligt.

Onder Sevilla-coach José Luis Mendilibar lijkt Bono, die voluit Yassine Bounou heet, niet langer onomstreden te zijn onder de lat. Concurrent Marko Dmitrovic kreeg in de voorbereiding op het nieuwe seizoen volop speeltijd en de kans is groot dat laatstgenoemde vrijdagavond een basisplaats heeft als Sevilla de nieuwe jaargang in LaLiga opent tegen Valencia. Bono is in trek, want de ervaren keeper werd in de afgelopen weken ook al genoemd als mogelijke aanwinst van Paris Saint-Germain, Bayern München en Tottenham Hotspur.

Bono, die bevriend is met Courtois, toonde zich sinds zijn komst in 2020 een betrouwbare doelman voor Sevilla. Hij vertolkte daarnaast een heldenrol voor Marokko op het WK van vorig jaar in Qatar. Mede dankzij zijn goede optredens werd de halve finale bereikt. Real Madrid vindt hem dan ook een meer dan geschikte kandidaat om Courtois de komende maanden te vervangen. De Belgische goalie wordt spoedig geopereerd aan een gescheurde voorste kruisband in zijn linkerknie en is naar verwachting negen tot twaalf maanden uit de roulatie.

Volgens GOAL vroeg Sevilla tot dusver tussen de 20 en 25 miljoen euro voor Bono. De kans is echter groot dat Real Madrid met een hoger bedrag over de brug moet komen om de doelman los te weken. In het doorlopende contract van Bono is een ontsnappingsclausule van 50 miljoen euro opgenomen, al is het de vraag of De Koninklijke dat bedrag wenst neer te leggen. Een veel goedkoper alternatief is David de Gea, die transfervrij is na diens recente vertrek bij Manchester United.