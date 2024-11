Real Madrid richt pijlen op speler die keihard op weg leek naar Bayern München

De blessure van Éder Militão brengt Real Madrid opnieuw in defensieve verlegenheid. Door het gebrek aan wedstrijdfitte opties achterin werd Carlo Ancelotti al meermaals gedwongen een beroep te doen op een jeugdspeler en dus overweegt de Spaanse topclub zich te roeren op de transfermarkt. Volgens Sky Deutschland is Jonathan Tah een van de namen die de revue passeert in het Estadio Santiago Bernabéu.

De boomlange centrumverdediger van Bayer Leverkusen is sinds enkele maanden het hoofdonderwerp in een heuse transfersoap in Duitsland. Bayern München probeert Tah al sinds vorig seizoen over te nemen, maar alle pogingen waren tot dusver tevergeefs.

Komende zomer is de sterke mandekker transfervrij en dus leek der Rekordmeister alsnog met zijn doelwit aan de haal te gaan, daar Tah zelf graag de stap maakt. Real Madrid gooit in januari echter mogelijk roet in het eten.

Afgelopen zaterdag verloor de Koninklijke Militão. De Braziliaanse verdediger heeft zijn voorste kruisband gescheurd en zal maanden aan de kant staan.

Doordat Real Madrid ook David Alaba voorlopig moet missen, zit de regerend Spaans landskampioen krap in de centrumverdedigers. Tah is geïdentificeerd als mogelijke oplossing.

Volgens Sky Deutschland is de de 28-jarige Duits international 'een van de opties' voor Real Madrid. "Er zijn nog geen concrete onderhandelingen, maar een transfer zou in januari een reële mogelijkheid kunnen worden", zo schrijft Florian Plettenberg namens het Duitse medium.

Ondertussen kan een transfer van Tah naar Bayern ook nog altijd niet worden uitgesloten. De huidige Bundesliga-koploper hoopt hem, in tegenstelling tot Real Madrid, in de zomer te kunnen verwelkomen.