Real Madrid lijdt zeer verrassende nederlaag in de Champions League

Real Madrid heeft woensdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Champions League. Op bezoek bij Lille OSC slaagde de Koninklijke er niet in de uitblinkende doelman Lucas Chevalier te passeren. Op slag van rust kreeg de ploeg van coach Carlo Ancelotti wel een treffer van Jonathan David om de oren: 1-0.

Ancelotti kon woensdag niet vanaf het eerste fluitsignaal beschikken over de niet geheel fitte Kylian Mbappé, die pas in de tweede helft binnen de lijnen kwam voor Éder Militão. Vinícius Júnior en Federico Valverde kwamen vanaf de flanken, terwijl Endrick in de spits stond.

Real Madrid kreeg in de openingsfase van het duel enkele kansen via Vinícius Júnior en Endrick, maar Chevalier voorkwam tot tweemaal toe een doelpunt. Na het eerste kwart van de wedstrijd werd het initiatief overgenomen door Lille.

David stuitte na 25 speelminuten op keeper Andriy Lunin. De sluitpost wist een kopbal van de spits van Lille te pareren. In de slotminuut van de blessuretijd had David het fortuin wel aan zijn zijde.

Arbiter Maurizio Mariani zag in eerste instantie niets in een handsbal van Eduardo Camavinga, maar de dienstdoende videoscheidsrechter zag duidelijk dat de bal getoucheerd werd. Op advies van de VAR rectificeerde Mariani zijn besluit: penalty Lille. David schoot feilloos de 1-0 binnen.

Hoewel Real Madrid goed aan het tweede bedrijf begon, kreeg ook Lille opnieuw de nodige mogelijkheden. Zowel Edon Zhegrova als David had het vizier echter niet op scherp staan.

In de slotfase voerden de Madrilenen de druk op het vijandige doel flink op. Dani Carvajal kopte op aangeven van Vinícius rakelings naast en ook Antonio Rüdiger kon de gelijkmaker niet aantekenen. Mede dankzij de fenomenale reflexen van Chevalier hield Lille tot het laatste fluitsignaal stand.