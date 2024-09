Real Madrid laat derbyzege op Atlético diep in blessuretijd uit handen glippen

Diep in blessuretijd heeft Real Madrid de zege tegen stadgenoot Atlético weggegeven. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was na een treffer van Éder Militão hard op weg naar de zege, maar in de 95ste minuut ging redde Ángel Correa een punt voor Atleti: 1-1. De derby moest in de tweede helft een kwartier worden stilgelegd, nadat Thibaut Courtois met allerlei voorwerpen werd bekogeld door fans van Atleti.

Bij Atlético kon Diego Simeone over vrijwel zijn sterkste elftal beschikken. Julián Álvarez en Alexander Sørloth hoopten voorin op aanvoer van middenvelders Rodrigo De Paul, Conor Gallagher en Antoine Griezmann. Bij Real Madrid ontbrak de geblesseerde Kylian Mbappé, wat een basisplaats opleverde voor Luka Modric in de 4-4-2-formatie van Carlo Ancelotti. Fede Valverde en Jude Bellingham stonden aan de zijkanten op het middenveld. Rodrygo en Vinícius Júnior vormden de voorhoede.

Na een relatief tamme openingsfase stichtte Álvarez het eerste grote gevaar van de wedstrijd. De Argentijn nam de bal over van Sørloth en dribbelde aan de linkerkant van het veld makkelijk langs Antonio Rüdiger. Álvarez sneed de zestien binnen en stuitte vanuit een lastige hoek op Courtois. Real Madrid kwam wat beter in de wedstrijd, al nam het zijn tijd om tot een aanvalsopzet te komen.

Uit een van die aanvallen over meerdere schijven ontstond een vrije schietkans voor Valverde, die bereikt werd na een slim passje van Modric. Valverde loste een verwoestend schot richting de verre hoek, waar Jan Oblak met een typerende duik net op tijd bij zat. De Sloveense goalie hoefde zich minder in te spannen om een zacht schot van Bellingham te keren. Het waren schaarse hoogtepunten in wat verder een tamme eerste helft was.

Real speelde na rust met meer drang naar voren, terwijl Atlético veelal. Na een uur kwam Real Madrid uit een standaardsituatie op voorsprong. Modric nam een vrije trap kort op Vinícius, die De Paul achter zich liet en de bal bij de tweede paal neerlegde. Daar was Militão, die na een goede eerste aanname hard en overtuigend uithaalde en Oblak kansloos liet: 0-1.

De wedstrijd werd vervolgens verstierd door Atlético-supporters, die allerlei voorwerpen richting Courtois gooiden. De Belgische sluitpost, die een verleden heeft bij los Colchoneros, daagde het publiek even daarvoor uit door na de 0-1 breeduit te lachen en gebaren naar de Atlético-fans achter zijn doel.

Arbiter Mateo Busquets Ferrer legde het spel stil. Na een kwartier in de catacomben werd de wedstrijd hervat. Ook na de onderbreking was Real Madrid de gevaarlijkere ploeg. Zo had Oblak zijn vingertoppen nodig om een schot van Vinícius richting de verre hoek te pareren. Atleti stelde aanvallend teleur, al kreeg het na een prima dribbel van Samuel Lino toch de kans op de gelijkmaker. De Braziliaan kapte zich knap vrij en dwong Courtois om met een uiterste reflex te komen.

In de blessuretijd kreeg Atlético net buiten de zestien een vrije trap. Het was een klusje voor Griezmann, die zijn inzet net over de lat zag scheren. In de 95ste minuut dook Ángel Correa plots op achter de verdediging van Real Madrid. De Argentijn omspeelde Courtois en schoot na een duel met Militão raak. De treffer werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, wat het door te laat stappen van Rüdiger niet bleek te zijn: 1-1. Marcos Llorente kreeg nog rood na een zaag op Fran García. Gescoord werd er in het uiterste slot niet meer.