Real Madrid komt dag na presentatie Kylian Mbappé weer met groot nieuws

Luka Modric blijft een jaar langer bij Real Madrid, zo maakt de Koninklijke woensdag officieel bekend. De 38-jarige middenvelder, die een teleurstellend EK achter de rug heeft met Kroatië, ligt daardoor tot medio 2025 vast.

Zo’n twee maanden geleden bereikte Modric al een principeakkoord met Real Madrid over een contractverlenging van een jaar. Toch liet de officiële aankondiging nog even op zich wachten. Woensdag, een dag na de officiële presentatie van Kylian Mbappé in Estadio Santiago Bernabéu, was het eindelijk zover.

In het afgelopen seizoen zat Modric vaker wel dan niet op de bank bij Real Madrid. Trainer Carlo Ancelotti liet de Kroaat in grotere wedstrijden vaak in de tweede helft invallen. In LaLiga maakte Modric wel nog regelmatig negentig minuten.

Zijn invalbeurten, met name in de gewonnen Champions League, hebben de clubleiding overtuigd dat Modric ook komend seizoen van waarde kan zijn voor los Merengues.

De clubleiding twijfelde lange tijd of een contractverlenging van Modric een goed idee was, maar hebben uiteindelijk dus ingezien dat hij één van de leiders van het team is en hoeveel hij in zijn nieuwe rol nog kan bijdragen aan Real Madrid.

Modric kan zich komend seizoen kronen tot oudste speler van Real Madrid ooit. De Cruijff van de Balkan is in competitieverband en Europees al de oudste speler van Real Madrid ooit, maar nog niet aller tijden. Ferenc Puskás speelde toen hij 39 jaar en 36 dagen oud was nog een Copa del Rey-wedstrijd voor de hoofdstedelingen.

Mbappé

Modric kan zeer waarschijnlijk sneller dan gedacht op het veld staan met Mbappé. De Franse superster onderging dinsdag zijn medische keuring, waaruit volgensis gebleken dat de schade aan zijn gebroken neus meevalt. De Franse superster hoeft niet geopereerd te worden, waardoor het duel om de Europese Supercup met Atalanta (14 augustus) haalbaar lijkt. Mbappé heeft overigens gekozen voor rugnummer 9, zodat Modric met zijn geliefde rugnummer 10 kan blijven spelen.

