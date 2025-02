Real Madrid is woedend over Antony-situatie: 'We zullen niet buigen voor deze onzin!'

Real Madrid is woedend over het besluit van de Spaanse voetbalbond om de rode kaart van Antony te seponeren. De rechtsbuiten van Real Betis is door die beslissing speelgerechtigd tegen de Koninklijke. "Real Madrid zal het hoofd niet buigen voor deze dwaasheid", laat de club via een anonieme bron weten aan AS.

Antony pakte zondag tegen Getafe in blessuretijd een rode kaart voor een onhandige tackle van achteren. Woensdag kreeg de Braziliaan, die door Real Betis wordt gehuurd van Manchester United, te horen dat de kaart geseponeerd is.

"Dit is ongelooflijk", reageert Real Madrid anoniem. "In hun gretigheid om Real Madrid aan te vallen, worden zelfs de regels genegeerd. Het intrekken van een rode kaart die door de scheidsrechter duidelijk is beoordeeld en toegelicht in het wedstrijdrapport, is hetzelfde als wanneer de scheidsrechters wedstrijden voortaan opnieuw zouden fluiten."

De Koninklijke stelt dat er diverse signalen zijn van een 'campagne tegen Real Madrid'. "Ze houden zich niet in, ze doen het met de bedoeling ons te beschadigen. Ze hebben ons de oorlog verklaard en gebruiken alle mogelijke middelen, zelfs als ze de scheidsrechters die ze zeggen te verdedigen, ondermijnen."

Real Madrid noemt een aantal voorbeelden. "Ten eerste plannen ze onze wedstrijd tegen Villarreal op een belachelijk tijdstip, waardoor we minder rust krijgen dan Barcelona en Atletico Madrid, in de hoop op een slecht resultaat."

Real is ook boos over uitspraken van Javier Tebas. De voorzitter van de Spaanse bond zei dat Real Madrid 'een huilclub' is. "Tebas heeft geen respect voor onze coach. En dan nu de situatie met Antony..."

Real Madrid is naar eigen zeggen strijdbaar. "Ze vallen ons aan over land, zee en lucht, maar we zullen tot het einde vechten met trots. We zullen niet buigen voor deze onzin."