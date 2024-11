Real Madrid is niet tevreden en vraagt Kylian Mbappé om deze kwaliteit te tonen

Kylian Mbappé werd afgelopen zomer na een jarenlange soap eindelijk ingelijfd door Real Madrid. Toch is de Spaanse topclub niet tevreden. Voorzitter Florentino Pérez heeft volgens Relevo zijn onvrede kenbaar gemaakt bij Carlo Ancelotti.

Mbappé maakte deze zomer transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar Real. De Spanjaarden hoopten dat de Fransman in de voetsporen zou gaan treden van zijn idool Cristiano Ronaldo.

Tot dusver is het verblijf van Mbappé in Spanje nog geen succes. De 25-jarige aanvaller was in zestien wedstrijden goed voor acht doelpunten en twee assists. De eenmalig wereldkampioen lijkt in de schaduw te staan van Vinicius Junior en moet genoegen nemen met de spitspositie.

Ook excentrieke voorzitter Pérez ziet dat zijn sterspeler nog niet volledig tot wasdom komt bij de huidige Champions League-winnaar. De voorzitter zou vooral ontevreden zijn over de rol die Mbappé in de kleedkamer op zich neemt.

Bij Real vertrokken deze zomer met Toni Kroos en Nacho de twee leiders van de spelersgroep, zo schrijft de Spaanse krant Relevo. Luka Modric moet vaker plaatsnemen op de bank en zou daarom minder van zich laten horen. De geblesseerde Dani Carjaval is daarom momenteel de leider in de spelersgroep.

De Koninklijke verwacht van Mbappé meer op het gebied van leiderschap. Pérez zou recent tegen Ancelotti hebben verteld dat ‘dit niet de Mbappé is die hij heeft aangetrokken’. Hij wil dat de Fransman meer uit de schaduw stapt.

Ancelotti zelf denkt dat het allemaal wel goed komt. De Italiaan stelt dat de 25-jarige Fransman zijn voeten moet laten spreken. Zodra de Fransman het belang van meeverdedigen in ziet en meer gaat helpen bij het druk zetten, zal de spelersgroep hem vanzelf als leider erkennen.