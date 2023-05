Real Madrid is met gedachten al bij City maar wint wel; Camavinga valt uit

Zaterdag, 13 mei 2023 om 22:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:15

Real Madrid heeft na een zeer moeizame wedstrijd weten af te rekenen met Getafe. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti speelde ongeïnspireerd, maar een treffer van Marco Asensio in de tweede helft was alsnog genoeg voor de zege: 1-0. Tegenvaller voor Real was het geblesseerd uitvallen van Eduardo Camavinga, die last van zijn knie leek te hebben. Bij de Koninklijke kan het vizier weer vol op de halve finale van de Champions League tegen Manchester City. In LaLiga neemt Real de tweede plaats voorlopig over van Atlético Madrid, dat nog in actie moet komen. Getafe had een resultaat zeer goed kunnen gebruiken. De ploeg staat achttiende.

Voor Real geldt de clash tegen City als topprioriteit en dat was terug te zien in de opstelling. Onder meer Luka Modric, Toni Kroos en Vinícius Júnior namen plaats op de bank, terwijl Karim Benzema, David Alaba en Rodrygo er vanwege lichte blessures niet bij waren. Dani Carvajal moest het duel missen wegens een schorsing. Het betekende dat onder meer Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Asensio en Eden Hazard aan de aftrap stonden.

???????????? ?? Marco Asensio schiet raak de openingstreffer binnen via de buik van tegenstander Nemanja Maksimovic ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridGetafe pic.twitter.com/31Jzso2zzI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 13, 2023

In LaLiga heeft Real Madrid hoogstens de tweede plaats om voor te spelen en dat was terug te zien aan de eerste helft van de Koninklijke. Voor Getafe is ieder punt heilig in de strijd tegen degradatie en die ploeg kreeg al snel een goede schietkans via Nemanja Maksimovic, wiens schot een meter naast het doel van Thibaut Courtois ging. Getafe bleef aandringen en dat leidde tot de volgende schietkans, dit keer voor Carles Aleñá, die zijn poging naast zag gaan. Real zette daar bijzonder weinig tegenover. Verder dan een afstandsschot van Ceballos en een door een verdediger gekeerde poging van Hazard kwam het niet.

Ook na rust bleef Real aanmodderen. Grote kansen bleven maar uit en Getafe probeerde er gevaarlijk uit te komen. Borja Mayoral kreeg namens de bezoekers een goede kopkans, maar zag zijn inzet net naast gaan. Veel verder dan dat zou Getafe echter niet meer komen. Real zette wat meer aan en loste via Asensio en Tchouaméni nieuwe waarschuwingsschoten af. Juan Iglesias dwong Courtois nog wel tot een knappe redding en ogenblikken later was het aan de andere kant wel raak. Asensio sneed vanaf rechts naar binnen en had een fraai schot in de korte hoek in huis: 1-0. De halve Nederlander zag zijn kopbal in de slotfase nog gepareerd worden door Getafe-doelman David Soria. Flinke domper voor Real in de slotfase was het uitvallen van Camavinga, die last leek te hebben van zijn knie.