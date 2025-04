Real Madrid geeft gas en hoopt Xabi Alonso dit seizoen nog langs de lijn te hebben staan

Iñaki Ibáñez, de zaakwaarnemer van Xabi Alosno, heeft zeer recent gesprekken gevoerd met Real Madrid, zo maakt Florian Plettenberg, journalist van de Duitse Tak van Sky Sports, vrijdag bekend. Alonso is de topkandidaat om het stokje van Carlo Ancelotti over te nemen. Volgens Marca maakt Real Madrid veel haast met de aanstelling van Alonso.

Bayer Leverkusen is volgens Plettenberg niet verrast. De club wacht nog altijd op een definitieve beslissing van Alonso, maar is voorbereid op zijn vertrek. Zelf wilde de Spaanse oefenmeester vrijdag op het persmoment voorafgaand aan Leverkusen - FC Augsburg niets kwijt over zijn toekomst.

Real Madrid zocht dus, net als afgelopen zomer, contact met de entourage van Alonso. Volgens het betrouwbare Spaanse Marca hoopt de Koninklijke dat Alonso direct na dit seizoen Real Madrid wil leiden op het WK voor clubs. Relevo meldde eerder deze week namelijk al dat de clubleiding snel afscheid gaat nemen van Ancelotti.

Het WK voor clubs gaat op 18 juni van start in de Verenigde Staten, terwijl de laatste speelronde van de Bundesliga op 17 mei op het programma staat. In theorie zou Alonso dus leiding kunnen geven aan zijn potentiële nieuwe werkgever.

Mochten los Blancos Alonso daadwerkelijk willen losweken, dan zal Florentino Perez in de buidel moeten tasten. Bayer Leverkusen heeft een prijskaartje van ongeveer twintig miljoen euro aan hun trainer gehangen.

Als Real Madrid een bedrag in die richting betaalt, dan wordt Alonso de op één na duurste manager uit de geschiedenis van het voetbal. Alleen Julian Nagelsmann was duurder. Hij maakte in 2021 voor 25 miljoen euro de overstap van RB Leipzig naar Bayern München.

Alonso werd vorig jaar met Leverkusen ongeslagen kampioen van Duitsland. Ook bereikte hij met de club de finale van de Europa League, waarin hij kansloos verloor van Atalanta (3-0).