Real komt met update over blessure Arda Güler en stelt debuut weer uit

Arda Güler zal dit kalenderjaar naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie komen voor Real Madrid. De club werkt aan een fysiek en mentaal herstel met de Turk, die tot dusver een moeilijke tijd beleeft in de Spaanse hoofdstad. Real heeft erkend dat er eerder een zekere haast was uit angst om de jongeling tekort te doen.

Afgelopen zomer betaalde de Spaanse grootmacht ongeveer twintig miljoen euro om het grootste talent van Turkije over te nemen van Fenerbahçe. Güler wacht door gekwakkel met zijn fysieke gesteldheid nog altijd op zijn officiële debuut in het Santiago Bernabéu. Inmiddels zet hij zijn laatste stappen in het herstel van zijn tweede spierblessure van dit jaar.

Eerder dit jaar keerde Güler namelijk te vroeg terug in de wedstrijdselectie van Los Blancos. Hierna volgde een terugslag die hem langer aan de kant houdt dan eerder werd verwacht.

De Turkse middenvelder werd afgelopen weekend al verwacht in de wedstrijdselectie tegen Villarreal, maar dat duel bleek te vroeg te komen voor Güler. Ook in de wedstrijd tegen Alaves van komende donderdag zal het jonge talent niet van de partij zijn, aangezien Real geen enkel risico meer wil nemen.

De medische staf van Real wil deze keer niet haasten met het terugbrengen van Güler en kiest er dus voor om zijn terugkeer uit te stellen tot 2024. Vorige maand werd Niko Mihic, het voormalig hoofd van de medische afdeling, al ontslagen door geblunder met een knieblessure van Güler. Real lijkt dus geleerd te hebben van die fouten.

Real Madrid opent het nieuwe jaar met een competitiewedstrijd tegen RCD Mallorca op 3 januari. Daarna reist het af naar Aranda de Duero, waar ze in het Spaanse bekertoernooi zullen spelen tegen derde divisionist Arandina. Daarna volgt de beladen stadsderby tegen Atlético.

Güler is de eerste Turkse speler bij Real Madrid sinds Nuri Sahin. Ook hij worstelde met veel blessureleed tijdens zijn periode in Spanje en wist zich nooit echt in de basiself te knokken bij de Spaanse grootmacht. Güler hoopt echter de successen van zijn idool Mesut Özil achterna te gaan.

