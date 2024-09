Reactie Robin van Persie op recordnederlaag sc Heerenveen tegen AZ leidt tot applaus bij De Eretribune

Robin van Persie heeft gereageerd op de enorme nederlaag van sc Heerenveen tegen AZ zaterdagavond. De Friezen verloren met 9-1 van de Alkmaarders, en dat betekende een evenaring van de grootste nederlaag ooit voor Heerenveen in de Eredivisie.

“Dit is pittig”, begint Van Persie voor de camera van ESPN. “We hebben een wedstrijd verloren. We hadden vandaag drie punten kunnen winnen. Dat is niet gelukt. Natuurlijk is de uitslag groot, dat is vervelend. Maar ik heb tegen de jongens verteld dat ik trots op die gasten ben. Uiteindelijk proberen ze zo goed mogelijk uit te voeren wat ik en wij van hen vragen. Daar komen vandaag een aantal leermomenten uit. Die gaan we bekijken, en we gaan er dinsdag (tegen FC Twente, red.) vol gas weer tegenaan.”

“Ik heb geen trauma, en de jongens ook niet”, reageert de trainer desgevraagd. “Dit is een grote hobbel, maar hier gaan we weer van leren. Je verliest een wedstrijd, dat is vervelend. Maar meer ook niet. Ik geloof er niet in om tijdens de wedstrijd alles om te gooien, om een zogenaamd trauma te voorkomen dat andere mensen ongetwijfeld heel graag willen aanpraten.”

“Dit hoort bij voetballer zijn. Het hoort bij ieders reis richting de beste versie van jezelf worden. Dat is een weg van vallen en opstaan. Juist op dit soort momenten gaat het erom dat je hem ownt, als een kerel. Want de voetbalwereld kan natuurlijk best wel een harde wereld zijn.”

“Best veel mensen, of ze het nou toegeven of niet, vinden het leuk als het slecht gaat. Dat moet je ownen. Ook nu, in deze situatie. We hebben een wedstrijd verloren, we hebben alles eraan gedaan wat we konden doen, en het is niet gelukt. Vandaag. Maar dinsdag hebben we weer een wedstrijd.”

“Het gaat mij erom dat je juist in deze situaties met je borst vooruit staat en trots bent op jezelf. Maar ook op elkaar, en wat we iedere dag met elkaar doen. Dus we gaan niet nu heel veel dingen anders doen. Wij blijven onszelf, ook als het even tegenzit. Dat is waar ik in geloof, en de jongens ook. Ik ben er zeker van dat die gasten ook dinsdag weer vol goede moed op het veld staan”, besluit Van Persie.

Het interview met Van Persie wordt even later ook tijdens De Eretribune getoond. Na afloop wordt er met applaus gereageerd in de studio. “Het is natuurlijk fijn als je zo’n grootheid voor de groep hebt staan die dit ook verkondigt in de kleedkamer”, reageert Mario Been. “En als je daarachter staat en dit jouw filosofie is, is dat alleen maar geweldig. Als je dit uitstraalt, dat jij voor die groep staat, en eigenlijk door wil gaan met het proces, heb ik daar enorm veel bewondering voor.”